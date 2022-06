St. Pauli schiebt Riegel vor: Nürnberg schließt die Akte Burgstaller

Die Rückkehr von Guido Burgstaller zum 1. FC Nürnberg war ein heißer Flirt. Doch der FC St. Pauli schob dem Wechsel einen Riegel vor.

Die Rückkehr von Torjäger Guido Burgstaller vom FC St. Pauli zum 1.FCN ist endgültig vom Tisch: Der Nürnberger Sportvorstand Dieter Hecking streicht den 33-Jährigen von seiner Liste, nachdem der Kiezklub am Montagabend dem FCN per Mail mitgeteilt hatte, dass für ihn ein Wechsel des Österreichers innerhalb der 2. Liga nicht infrage kommt. Der FCN stellt daraufhin all seine Bemühungen ein, ein Aufstocken des Angebots, um den FC St. Pauli von seinem Präsidiumsbeschluss abrücken zu lassen, schließt Hecking aus.

Damit endet der heiße Flirt der Franken mit ihrem Ex-Torjäger, der vom Winter 2014 bis zum Winter 2016 ihren Dress getragen und in diesen zwei Jahren 33 Zweitliga-Tore erzielt hatte. Wegen dieser Quote, aber auch wegen seiner emotionalen Spielweise und seiner direkten Art genießt er bei den Fans des FCN bis heute Kultstatus. Die erste Anbahnung zwischen ihm und dem FCN fand im Frühjahr statt. Hier der Österreicher, den es aus privaten Gründen näher an seine Kärntner Heimat zieht, dort der Club, den im Sturmzentrum ein "Knipserproblem" plagt - schnell wurden sich beide einig, dass dies doch eine prima Konstellation für eine erneute Zusammenarbeit ist. Einziger, aber letztendlich entscheidender Haken: Burgstallers Vertrag in Hamburg läuft noch bis 2023.

St. Pauli nimmt geringere Ablösesumme in Kauf

Gegen Ende der abgelaufenen Saison nahm der FCN direkten Kontakt zu seinem ehemaligen Sportvorstand Andreas Bornemann auf, die ersten konkreten Zahlen wurden aufgerufen. Und die waren branchenüblich für den einen aufgrund der 33 Jahre des Stürmers unrealistisch hoch, für den anderen angesichts der 18 erzielten Tore Burgstallers in der vergangenen Saison angemessen. Dass oft übliche Treffen in der goldenen, weil für beide Seiten passenden Mitte fällt in diesem Fall garantiert flach, die Furcht der Hamburger einen direkten Konkurrenten zu stärken, ist anscheinend zu groß gewesen. Dafür nimmt der Kiezklub es auch in Kauf, dass der weitere Bieter, der österreichische Traditionsverein Rapid Wien, wohl weniger Ablöse zahlt als der Club.

Nürnberg ist zweigleisig gefahren: ""Natürlich haben wir weitere Optionen"

Dass Hecking das Scheitern als "sehr schade" bezeichnet, ist mehr als nachvollziehbar: Burgstaller hätte als mitspielender, auf die Flügel und nach hinten ausweichendem Mittelstürmer ideal in die Nürnberger Spielweise gepasst. Andererseits bricht für den FCN auch keine Welt zusammen. In dem Wissen, um die schwere Umsetzung des Burgstaller-Transfers, sind Hecking und sein Partner Olaf Rebbe stets mehrgleisig unterwegs gewesen. "Natürlich haben wir weitere Optionen, alles andere wäre fahrlässig", so der Sportvorstand, der sich deswegen bei der Stürmersuche nicht unter Zeitdruck sieht. "Idealerweise" bis zum Start des Trainingslagers am übernächsten Sonntag würde der FCN seine Sturmlösung unter Dach und Fach haben - ohne dass dieser Termin aber in Stein gemeißelt wäre.