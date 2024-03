St. Pauli: Ritzka fällt mit Muskelverletzung aus - Saad sagt Länderspielreise ab

Der FC St. Pauli hatte am Dienstag zwei Verletzungen zu vermelden. Elias Saad muss seine Länderspielreise mit Tunesien kurzfristig absagen, Lars Ritzka könnte länger ausfallen.

Als einer von acht Kiez-Kickern sollte Elias Saad in der Länderspielpause für seine Nationalmannschaft zum Einsatz kommen - eigentlich. Denn wie der Zweitligist am Dienstag mitteilte, wird der 24-jährge Angreifer nicht wie geplant für Tunesien beim Vier-Nationen-Turnier in Ägypten auflaufen können.

Einen Einsatz für Tunesien verhindern "kurzfristig aufgetretene Zahnbeschwerden", wie es in einer Stellungnahme des FC St. Pauli heißt. Daher habe Saad die Reise zur Nationalmannschaft am Montag gar nicht erst angetreten, stattdessen wird er in Hamburg bleiben. Im November letzten Jahres hatte Saad eine Einladung der Nationalmannschaft mit Verweis auf die anstehenden Aufgaben mit St. Pauli noch selbst abgelehnt, beim Afrika-Cup stand er nicht im Aufgebot Tunesiens. Damit muss er weiter auf sein erstes Länderspiel warten.

Nach der anstehenden Länderspielpause dürfte der Sieben-Tore-Stürmer beim Heimspiel des Zweitliga-Tabellenführers gegen Paderborn (31. März, 13.30 Uhr) vermutlich wieder dabei sein. Das gilt jedoch offenbar nicht für Lars Ritzka.

Ritzka zieht sich Muskelverletzung im Hüftbereich zu

Der 25-Jährige Defensivmann hat sich nach Klubangaben eine muskuläre Verletzung im Hüftbereich zugezogen. Zuletzt stand er beim 2:0 gegen den 1. FC Nürnberg als Ersatz für den gelbgesperrten Manolis Saliakas in der Startformation, zum ersten Mal seit Ende Oktober. Kurz vor Schluss zog er sich dann die Blessur zu, in der Nachspielzeit der Partie wurde er ausgewechselt.

Wie lange Ritzka genau fehlen wird, gab St. Pauli nicht bekannt. Es hieß nur, dass der Außenverteidiger "vorerst" ausfalle. Gegen Paderborn wird vermutlich Saliakas damit wieder auf die Position als rechter Außenverteidiger und Philipp Treu, der gegen Nürnberg die rechte Seite übernommen hatte, auf seine angestammte Position als linker Außenverteidiger zurückkehren.