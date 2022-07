St. Pauli reicht gegen Nürnberg eine starke Phase - Forte fliegt und verliert in Sandhausen

Am Samstagmittag standen vier Spiele auf dem Programm. St. Pauli brachte den Vorsprung gegen Nürnberg ins Ziel, Bielefeld und Darmstadt wurden ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Fürth verpasste den späten Sieg gegen Kiel.

Nürnberg musste am Millerntor kurzfristig auf Geis verzichten, dafür war unter anderem Neuzugang Daferner mit dabei. In der 7. Minute bot sich nach einem Hamburger Missverständnis die dicke Chance, die der Club-Stürmer aber ungenutzt ließ, auch sieben Minuten später fehlte bei ihm die Konsequenz im Abschluss. Ganz anders St. Pauli: Irvine nutzte nach einer Standardsituation per Kopf die erste Chance überhaupt (24.), Paqarada verwandelte einen schmeichelhaften Elfmeter (37.) und zwei Minuten später war Daschner mit dem 3:0 zur Stelle - Spiel entschieden, auch wenn FCN-Neuzugang Duah kurz nach Wiederanpfiff verkürzte und Valentini in der Nachspielzeit letzte Hoffnung aufkeimen ließ.

Dähne verhindert Hrgotas Lucky Punch

Fürths neuer Trainer Marc Schneider setzte gegen Kiel auf die Neuzugänge Haddadi und Sieb, während bei den Störchen Becker begann. Der Rechtsverteidiger feierte einen Einstand nach Maß, mit einem satten Volleyschuss brachte Becker in der 29. Minute seine Farben in Front. Die Franken wurden erst kurz vor dem Seitenwechsel gefährlich, als Green an Keeper Dähne scheiterte. In der 48. Minute machte es Green nach starker Vorarbeit von Hrgota besser - 1:1. In der 76. Minute war Tillman sogar mit dem 2:1 zur Stelle, doch Mühling verwandelte einen unstrittigen Foulelfmeter zum schnellen Ausgleich (79.). In der Nachspielzeit hatten erst Joker Ache (Pfosten) und dann Hrgota den Sieg auf dem Fuß - eine Wahnsinnsparade von Dähne rettete Kiel den Punkt.

David Kinsombis Sahnetag - Platzverweise für DSC-Coach Forte und Sidler

Und Mitabsteiger Bielefeld? Die Ostwestfalen begannen in Sandhausen mit vier Neuzugängen und hätten in der 10. Minute in Führung gehen müssen. Sidler scheiterte an Keeper Drewes, Krüger traf kurz darauf die Latte. Eine Zeigerumdrehung später lag Bielefeld plötzlich zurück, Neuzugang David Kinsombi veredelte die erste Chance der Hausherren. Der nächste Aufreger dann kurz vor der Pause: Weil Coach Forte bei einem Einwurf Sandhausens einen zweiten Ball ins Feld befördert hatte, sah er bei seinem Debüt die Rote Karte. Auf dem Feld flog kurz nach Wiederanpfiff Sidler mit Gelb-Rot vom Platz, Bielefeld war also in Unterzahl. Dennoch traf Okugawa zum Ausgleich (59.), doch Kinsombis zweiter Streich nahm der Arminia wieder den Wind aus den Segeln (63.) - und brachte Sandhausen letztlich den überraschenden, aber nicht unverdienten Sieg ein.

Mees nach Sekunden - Für Darmstadt geht von Beginn an alles schief

Blitzstart in Regensburg: Es waren gerade mal 17 Sekunden gegen Darmstadt gespielt, als Mees eine punktgenaue Hereingabe von Shipnoski zum 1:0 nutzte. In der 29. Minute war der SVD dem Ausgleich nahe, Mehlem wurde aber gerade noch rechtzeitig von Breitkreuz gestört. Der nächste Rückschlag für die Lilien in der 37. Minute, als Patric Pfeiffer früh die Ampelkarte sah. Die Darmstädter also zur Pause mit dem Rücken zur Wand, aber danach besser im Spiel. Nachdem Albers jedoch auf 2:0 für den Jahn gestellt hatte (67.), war die Hoffnung endgültig dahin bei der Truppe von Torsten Lieberknecht, die danach noch höher hätte verlieren können.

