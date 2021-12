St. Pauli ohne Kapitän Ziereis gegen Schalke?

Der FC St. Pauli hat das Topspiel gegen den FC Schalke 04 vor Augen. Gelingt dem Spitzenreiter der dritte Sieg in Folge? Ein Duo könnte fehlen, Jakov Medic dagegen wieder dabei sein.

Am Mittwoch wurde bei der Mitgliederversammlung Präsident Oke Göttlich wiedergewählt, am Donnerstag richtete sich der Fokus beim FC St. Pauli wieder auf das Sportliche. Und da wartet am Samstag der Spieltags-Knüller gegen Schalke (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

"Schalke ist ein großer Name, den man normalerweise nicht in der 2. Liga trifft", meinte Loic Favé, der Cheftrainer Timo Schultz auf der Pressekonferenz vertrat und auch am Samstag auf der Bank erneut verantwortlich sein wird. S04 steht allerdings sechs Punkte hinter dem Tabellenführer, was Favé nicht wundert. "Nach einem großen Umbruch ist es normal, dass es dauert, bis die Automatismen greifen."

Das klappte zumindest beim 5:2 gegen Sandhausen in Durchgang zwei zuletzt außerordentlich gut - obwohl Torjäger Terodde fehlte. "Wir müssen nicht diskutieren, dass er ein super Stürmer ist. Andere Stürmertypen stellen uns natürlich vor andere Herausforderungen. Das macht sie vielleicht auch schwieriger auszurechnen", sieht Favé den Ausfall des Stürmers nicht zwingend als Vorteil für sein Team.

Fragezeichen hinter Aremu - Auch Ziereis angeschlagen

Der Blick geht aber nicht nur auf den Gegner. Bei St. Pauli steht ein größeres Fragezeichen hinter Afeez Aremu, der am Mittwoch verletzt das Training abbrechen musste. Favé: "Bei Aremu finden heute weitere Untersuchungen statt, die wir abwarten müssen." Ob Kapitän Philipp Ziereis auflaufen kann, ist noch nicht ganz sicher, er habe "beim Warm-Up etwas im Rücken gemerkt", so Favé, der aber nicht glaubt, "dass es schlimmer ist".

Daumen hoch bei Medic

Indes geht bei Jakov Medic der Daumen hoch, der Innenverteidiger wird nach seinem Nasenbeinbruch wohl zur Verfügung stehen. "Wir gehen, Stand jetzt, davon aus, dass er für das Wochenende eine Option ist." Allerdings will Favé noch "schauen, wie das Ganze für ihn mit Maske in den Zweikämpfen funktioniert".