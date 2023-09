St. Pauli muss Test gegen Braunschweig absagen

Das für den morgigen Freitag anberaumte Testspiel zwischen der Eintracht und den Kiez-Kickern kann nicht stattfinden.

Erst am vergangenen Freitag trennten sich der BTSV und die Hanseaten in der Liga mit 1:1. Nun wollten Eintracht Braunschweig und der FC St. Pauli die Länderspielpause eigentlich nutzen und im Rahmen eines Testspiels am morgigen Freitag erneut die Kräfte messen. Doch daraus wird nun nichts.

Wie die Hanseaten mitteilen, stehe wegen "kurzfristiger Ausfälle" nicht genügend Personal zur Verfügung, "um eine sinnvolle Belastungssteuerung zu gewährleisten".

Um wen es sich handelt bei den Ausfällen, teilten die Hamburger nicht mit.

U 23 in Havelse gefordert

Sechs Profis des FC St. Pauli befinden sich zudem derzeit auf Länderspielreise. Zusätzliche Spieler aus der U 23 können ebenfalls nicht eingesetzt werden, weil das Team vom Millerntor am Freitag in der Regionalliga beim TSV Havelse antritt.