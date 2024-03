St. Pauli: Mit Wahl zurück zur Stabilität

Die Bedeutung von Eric Smith für das Spiel des FC St. Pauli ist vor allem aufgrund seiner gestalterischen Fähigkeiten immens. Umso bemerkenswerter, dass nach dem 2:0 gegen Hertha BSC niemand über den verletzten Schweden sprach, sondern nahezu jeder über Hauke Wahl.

Die ablösefreie Verpflichtung des 29-jährigen gebürtigen Hamburgers im vergangenen Sommer war von vornherein eine Erfolgsgeschichte. Wahl schloss auf Anhieb die Lücke, die der Transfer von Jakov Medic zu Ajax Amsterdam gerissen hatte, verteidigte solide und abgeklärt auf der rechten Position in der Dreierkette. Gegen die Berliner demonstrierte er - nicht zum ersten Mal -, dass er auch St. Paulis heimlichen Spielgestalter ersetzen kann. Der Ex-Kieler kam am Ende auf eine formidable Passquote von 94 Prozent, verlieh der Mannschaft zudem ungemein Stabilität. "Überrascht", sagt Mittelstürmer Johannes Eggestein, "hat mich das nicht. Hauke hat diese Rolle ja nicht zum ersten Mal ausgefüllt." Auch Fabian Hürzeler registriert zufrieden, "dass wir kaum etwas zugelassen haben, die gesamte Mannschaft, aber eben auch die komplette Dreierkette hat es sehr ordentlich gemacht."

Verlässlichkeit war ein zentraler Punkt, an dem der Trainer während der vorangegangenen Trainingswoche gearbeitet hatte, Wahl garantierte diese mit einem überaus abgeklärten Auftreten. "Wir haben gegen Hertha wieder die Basics gebracht, die wir in den letzten Wochen nicht so gebracht hatten", registriert der Smith-Vertreter.

Sechs Gegentore hatte es zuletzt in nur drei Halbzeiten in Kiel (4:3 nach 3:0) und auf Schalke (1:3) gegeben, am Sonntag aber war auch ohne den etatmäßigen Abwehr-Chef Stabilität ein Kernmerkmal. Selbst in jener Phase nach der Pause, als das zuvor abgebrannte Offensiv-Feuerwerk beendet und der Gegner mehr als zuvor am Ball war. Wahl lobt: "Wir haben Hertha am Anfang kaum Möglichkeiten gegeben, uns zu pressen, hatten immer gute Lösungen."

Ganz wichtige Erkenntnisse aber speist er vor allem aus der nicht mehr so dominanten zweiten Hälfte, denn: "Da haben wir es dann einfach reifer gespielt als noch in den letzten Spielen. Wir sind sehr ruhig geblieben und haben immer wieder Nadelstiche gesetzt. Wir haben gemerkt, dass wir nur zugreifen müssen, dass es läuft." Und das lag am Sonntag auch an Aushilfs-Abwehrchef Wahl, der diese Rolle mindestens noch einmal, am kommenden Samstag beim Gastspiel in Nürnberg, ausfüllen wird. Smith wird bei optimalem Heilungsverlauf seiner Adduktorenverletzung nach der dann folgenden Länderspielpause zurück erwartet.