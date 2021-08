St. Pauli: Mit Makienok und Smith den Derbysieg veredeln

Beseelt vom 3:2-Derbysieg gegen den HSV will der FC St. Pauli in Paderborn nachlegen und baut dabei im Besonderen auch auf Simon Makienok und Eric Smith.

Am vergangenen Freitag brannte der FC St. Pauli, seit nunmehr fünf Stadtderbys ungeschlagen, ein kleines Feuerwerk ab und gewann verdient mit 3:2 gegen den HSV.

Schultz: "Makienok ist ein unglaublich positiver Typ"

Zum Matchwinner avancierte dabei Simon Makienok mit einem Doppelpack. "Simon ist ein Typ, der von seinem Selbstvertrauen lebt. Er ist ein unglaublich positiver Typ, der bei den Jungs gut ankommt, ein hohes Standing in der Mannschaft hat und auf dem Platz einen großen Mehrwert darstellen kann", sagte St. Paulis Chefcoach Timo Schultz am heutigen Donnerstag im Vorfeld der Partie in Paderborn (Samstag, 13.30 Uhr, LIVE! bei kicker).

Ein weiterer Erfolgsgarant der Kiez-Kicker ist Eric Smith. Der schwedische Abräumer ist seit seiner Verpflichtung im Januar dieses Jahres weit mehr als ein Glücksbringer für den FC St. Pauli.

"Seine Bilanz ist nicht so schlecht", sagt Sportchef Andreas Bornemann, Triebfeder des Transfers, zur Bilanz des Sechsers. Tatsächlich kommt Smith in saisonübergreifend acht Einsätzen auf sieben Siege und ein Remis.

Smith verkörpert einen guten Mix

"Eric hat von Beginn an ein anderes Element in unser Spiel gebracht", sagt Schultz und meint: Robustheit, Zweikampfhärte. Mit zunehmender Sicherheit kommt inzwischen mehr dazu, der 24-Jährige glänzt immer wieder auch mit einem starken Spielaufbau, verkörpert einen guten Mix.

Beim Derbysieg war zwar erneut vorzeitig Schluss, die Adduktoren haben geschmerzt. Dass Eric Smith beim Start in die Trainingswoche wieder dabei war, nahm Timo Schultz jedoch mit Erleichterung zur Kenntnis.

Reicht's für Zander und Dittgen?

Während Smith also in Paderborn gesetzt ist, gibt es noch ein paar Fragezeichen hinter dem Personal. "Luca Zander und Max Dittgen werden voraussichtlich heute wieder auf dem Trainingsplatz stehen. Da werden wir schauen, ob sie bei 100 Prozent für den Kader sind und das nach den Trainingseinheiten heute und morgen final entscheiden", sagt Schultz.

Schultz: "Wir werden Lösungen parat haben"

Trotz aller Euphorie sind die Kiez-Kicker vor dem Gang nach Ostwestfalen auch gewarnt. Immerhin wartet das Team von Trainer Lukas Kwasniok nach dem 4:1 beim SV Werder Bremen ebenfalls mit breiter Brust auf die Hanseaten. "Der SC Paderborn ist ähnlich gut in die Saison gestartet wie wir. Sie sind noch ungeschlagen und haben zuletzt einen eindrucksvollen Auswärtssieg in Bremen gelandet. Wir sind aber guter Dinge, dass wir ein paar Lösungen parat haben werden", so Schultz.