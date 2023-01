St. Pauli: Medic und Avevor fehlen im Flugzeug nach Spanien

Der FC St. Pauli ist ohne zwei seiner Profis ins Trainingslager nach Spanien abgereist.

Wie der Kiez-Klub am Montag mitteilte, werden 30 Spieler, darunter vier Torhüter, im Trainingslager des Zweitligisten im spanischen Benidorm dabei sein. Mit Jakov Medic (24) fehlte jedoch einer auf dem Hinflug. Der Abwehrspieler begab sich nach einer zurückliegenden Erkältung vielmehr zum Arzt.

"Er hatte einen grippalen Infekt", wird St. Paulis neuer Chefcoach Fabian Hürzeler bei Twitter zitiert. "Wir wollten kein Risiko eingehen, deswegen hat er am Montag noch einen Arzttermin, bei dem geprüft wird, wann er nachreisen kann."

Avevor arbeitet individuell

Auf der iberischen Halbinsel überhaupt nicht mit dabei sein wird indes Abwehrspieler Christopher Avevor. Der 30-jährige gebürtige Kieler, der in der laufenden Saison noch nicht zu Einsätzen in der Liga kam, laboriert an Adduktorenproblemen und kommt nicht mit ins Trainingslager. Hürzeler gab zu Protokoll, dass Avevor "zuletzt nicht belastet werden" konnte. "Er wird in Hamburg individuell arbeiten."

St. Pauli testet im Januar gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano, Bundesligist Borussia Mönchengladbach und den dänischen Vertreter FC Midtjylland (7., 14. bzw. 21. Januar). Am 29. Januar geht es dann auswärts beim 1. FC Nürnberg für den Tabellen-15. wieder um Punkte.