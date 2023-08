St. Pauli leiht Rechtsaußen Banks von Crystal Palace aus

Der FC St. Pauli hat noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen: Wie die Hamburger am Donnerstag mitteilten, wechselt Scott Banks (21) auf Leihbasis ans Millerntor.

Der schottische Rechtsaußen Scott Banks kommt auf Leihbasis bis Saisonende aus der U 21 von Crystal Palace zum Zweitligisten. Darauf verständigten sich Sportchef Andreas Bornemann und die Verantwortlichen des englischen Erstligisten.

"Scott Banks bringt ein sehr gutes Gesamtpaket mit, womit er unsere offensiven Möglichkeiten nochmals erweitert", erklärt Bornemann den Deal: "Er verfügt über Tempo und Beweglichkeit in Kombination mit einer intelligenten Spielweise sowie technischen Fähigkeiten. Auf seinen bisherigen Stationen hat er schon nachgewiesen, dass er sich mit diesen Attributen auch im Herrenbereich durchsetzen kann."

Banks kam im Januar 2020 zu Crystal Palace, wurde anschließend aber unter anderem zum Dunfermline Athletic FC und Bradford City verliehen. In der englischen League Two - die vierthöchste Spielklasse - bestritt Banks insgesamt 31 Spiele, wobei ihm sechs Tore und fünf Vorlagen gelangen. Hinzu kommen 28 Partien in der Premier League 2 (14 Treffer, sieben Assists). In Schottlands U-21-Nationalmannschaft kam Banks bislang zu sechs Einsätzen.

Der FC St. Pauli ist eine sehr spannende Adresse für junge Spieler. Scott Banks

"Der FC St. Pauli ist eine sehr spannende Adresse für junge Spieler, die sich weiterentwickeln möchten", weiß Banks, der anfügt: "Mit dieser Zielsetzung und natürlich dem Wunsch, dem Team möglichst oft auf dem Platz mit meinen Fähigkeiten zu helfen, komme ich nach Hamburg. Jetzt geht es zunächst darum, mich schnell zu akklimatisieren, aber ich denke, dass das in dieser sehr internationalen Kabine sehr gut funktionieren wird."

Hürzeler war "defensive Disziplin" wichtig

St. Paulis Cheftrainer Fabian Hürzeler freut sich auf einen Spieler, "der sowohl selbst torgefährlich werden als auch seine Mitspieler in Szene setzen kann. Er ist schwer vom Ball zu trennen und findet auch unter Druck spielerische Lösungen. Genauso wichtig ist mir aber auch, dass er in der Defensivarbeit diszipliniert agiert und sich in den Dienst der Mannschaft stellt."

St. Pauli, das aus zwei Zweitliga-Spielen vier Punkte holte, ist am Samstag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) im DFB-Pokal bei Atlas Delmenhorst gefordert, ehe es am 19. August in der 2. Liga zur SpVgg Greuther Fürth geht.