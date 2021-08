St. Pauli lädt den HSV zur Stadtmeisterschaft

Es geht Schlag auf Schlag. Nach dem DFB-Pokal steht der 3. Spieltag auf dem Programm und wird mit dem Hamburger Stadtderby zwischen dem FC St. Pauli und dem HSV eröffnet.

Wer wird Hamburger Stadtmeister?

Am Freitagabend gibt es gleich einen Leckerbissen: Der FC St. Pauli tischt für den großen Rivalen Hamburger SV auf (18.30 Uhr, LIVE! bei kicker). Seit vier Stadt-Derbys sind die Kiez-Kicker gegen den HSV ungeschlagen. Und haben sich nun noch mit Hartel von Bielefeld verstärkt. Die Favoritenrolle schiebt St. Paulis Trainer Timo Schultz aber mit Charme dem Rivalen zu. Und der HSV? Wie St. Pauli mit vier Punkten gestartet. Trainer Tim Walter hat sehr genaue Vorstellungen davon, was er will. Und auch einen konkreten Fahrplan, wie er ans Ziel zu kommen gedenkt. Seine harsche Kritik nach dem unnötig knappen 2:1-Pokalsieg in Braunschweig ist deshalb als klarer Fingerzeig an seine Profis zu verstehen: Nachlässigkeiten sind verboten. Dem Sieger des Stadt-Derbys winkt die Tabellenspitze.

Bleibt Schalke gegen Aue in der Spur?

Zur gleichen Zeit empfängt der FC Schalke 04 den FC Erzgebirge Aue, der in den Startlöchern hängen geblieben ist, in der Liga noch auf den ersten Sieg wartet und sich im Pokal in Ingolstadt verabschiedet hat. Königsblau hat sich nach dem 1:3 gegen HSV zum Saisonstart gefangen, mit dem 3:0 in Kiel den ersten Saisonsieg nach dem Abstieg eingefahren und ist mit dem 4:1 in Villingen souverän im DFB-Pokal weitergekommen. Sportlich in der Spur, haben die Knappen derweil noch viel mit dem Kaderumbau zu tun.

Regensburg ist eine harte Nuss für Kiel

Am Samstag (13.30 Uhr) hat der Tabellenletzte Holstein Kiel den Zweiten Regensburg zu Gast. Erst die krachende 0:3-Niederlage beim FC St. Pauli, dann erneut 0:3 beim Heimspielauftakt gegen den FC Schalke 04. Auch wenn die Leistung gegen den Bundesliga-Absteiger besser war: kein Tor, null Punkte, Schlusslicht nach dem 2. Spieltag - schlechter präsentierte sich Kiel noch nie seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017. Zumindest im Pokal gab's ein Happy End: 4:2 n.V. hieß es am Ende beim Regionalligisten Weiche Flensburg. Findet der Fast-Aufsteiger der Vorsaison nun gegen den Jahn in der Liga in die Spur? Ein schwieriges Unterfangen: Die Oberpfälzer haben all ihre drei Pflichtspiele gewonnen und noch kein einziges Gegentor gefangen.

Stürmt Hennings auch das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg?

Ohne Gegentor blieb auch der 1. FC Nürnberg, der sich im Pokal bei Regionalligist Ulm (1:0) aber nicht mit Ruhm bekleckerte. Gegen Düsseldorf peilen die Franken nun den ersten Sieg in der Liga an, müssen aber auf Hack verzichten, der nach Bielefeld gewechselt ist. Fortuna Düsseldorf zeigte sich nach dem bitteren Rückschlag gegen Bremen (2:3) bestens erholt und zog souverän in die 2. Runde des DFB-Pokal ein. Matchwinner beim 5:0 in Oldenburg war einmal mehr Stürmer Hennings, der nach drei Pflichtspielen fünf Treffer auf dem Konto hat.

Klassenprimus KSC zu Gast in Sandhausen

Sandhausen ist überhaupt noch nicht in Tritt. Der SVS hat nach einer schwierigen Saison einen Totalumbruch gewagt, erwischte nun aber den schlechtesten Start seiner zehnjährigen Zweitligahistorie, wartet sogar noch auf den ersten Treffer der Saison. Und nun kommt ausgerechnet der KSC an den Hardtwald. Die Badener haben den Topstart in der Liga mit dem 4:1 im Pokal in Lotte veredelt. Trainer Christian Eichner hat ein echtes Erfolgsrezept.

Geht Dresdens Lauf in Hannover weiter?

Im Samstagabendspiel (20.30 Uhr) gastiert Hannover 96 bei Dynamo Dresden. Die Niedersachsen haben erst einen Zähler auf dem Konto, tankten im Pokal beim 4:0 in Norderstedt (Regionalliga) aber Selbstvertrauen. Aufsteiger Dresden startete stark mit vier Punkten in die Saison und setzte sich im Pokal mit 2:1 gegen Liga-Konkurrent Paderborn durch. Allerdings müssen die Sachsen auf Neuzugang Borrello verzichten, der sich einen Mittelfußbruch zuzog.

Quo vadis, Werder Bremen?

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen kassierte nach vier Punkten zum Saisonstart im Pokal einen herben Dämpfer und unterlag Drittligist Osnabrück mit 0:2. Zudem erleben die Hanseaten, die auf Erlöse angewiesen sind, derzeit einen gehörigen Aderlass. Nach Johannes Eggestein und Osako hat nun auch Sargent den SV Werder verlassen. Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt nun der SC Paderborn an die Weser, der in der Liga noch auf den ersten Sieg wartet und im Pokal in Dresden ausgeschieden ist.

Bestätigt Ingolstadt in Darmstadt den Aufwärtstrend?

Mit Darmstadt und Ingolstadt stehen sich zwei noch punktlose Teams gegenüber. Die Lilien mussten sich zudem im Pokal - ohne Skarke (Adduktoren-OP) - bei Drittligist 1860 München im Elfmeterschießen geschlagen geben. Der FCI dagegen feierte gegen den FC Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg und Matchwinner Kaya.

Nimmt Heidenheim gegen Rostock direkt Revanche?

Binnen einer Woche kommt es zum Wiedersehen zwischen dem 1. FC Heidenheim und Rostock. Im Pokal musste das Team von Trainer Frank Schmidt an die Ostsee reisen und kehrte nach dem 2:3 n.V. mit leeren Händen zurück. Nun sind die Hanseaten an der Brenz gefordert und erinnern sich gern an Munsys Lucky Punch in der 120. Minute.