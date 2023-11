St. Pauli kritisiert Hansa-Statement zur "Causa Lichtenhagen"

Die Choreographie der Rostocker Anhänger vor dem Heimspiel gegen den FC St. Pauli (2:3) mit der Anspielung auf die fremdenfeindlichen Angriffe im Stadtteil Lichtenhagen aus dem Jahr 1992 hat viel Empörung ausgelöst. Nach der Rückendeckung durch den FC Hansa für die eigene Fanszene gibt es nun eine Reaktion aus Hamburg. Und eine klare Haltung.

Auf der Choreographie am vergangenen Samstag war unter anderem jenes "Sonnenblumenhaus", eine Aufnahmestelle für Asylbewerber, zu sehen, das vor 31 Jahren in Rostock unter Applaus tausender Schaulustiger in Brand gesteckt worden war. Zum Hintergrund: Die Anspielung auf die fremdenfeindlichen Übergriffe gab es in Duellen mit dem FC St. Pauli durch Rostocker Gruppierungen bereits zum wiederholten Mal, beide Fangruppen gelten als verfeindet. Die Anhänger des Kiez-Klubs beziehen traditionell klar Stellung gegen jede Form von Rechtsextremismus. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, dass eine Choreographie mit Lichtenhagen-Bezug nun ausgerechnet beim erneuten Aufeinandertreffen ein weiteres Mal erfolgt ist?

Der FCH hatte am Sonntag die Kritik an der eigenen Fanszene dennoch ausdrücklich zurückgewiesen und erklärt, die Choreographie sei anlässlich des 13-jährigen Jubiläums der Fangruppe ,Plattenbau Rostock‘ durchgeführt worden. Die Banner hätten nichts dargestellt, was nicht mit den Werten des Vereins vereinbar gewesen sei, denn: "Die Choreo zeigt nicht nur das Sonnenblumenhaus, sondern auch andere Plattenbauten."

St. Pauli fordert eine klare Distanzierung, wo Fremdenfeindlichkeit auch nur angedeutet wird

Der Gegner vom Wochenende macht nun deutlich, dass er sich anstelle dieses formaljuristischen Statements der Ostseestädter eine klare Distanzierung gewünscht hätte. "Die Choreographie mit dem Sonnenblumenhaus in Lichtenhagen funktioniert nach einem altbekannten Muster. So wird immer wieder mit Doppeldeutigkeiten kokettiert, um mit bestimmter Symbolik öffentlich für Aufmerksamkeit sowie Empörung zu sorgen - um sich bei Kritik bequem wegducken oder gar als Opfer inszenieren zu können", erklärt St. Pauli in einer Vereinsmitteilung. Und fordert stattdessen eine klare Distanzierung, wo Fremdenfeindlichkeit auch nur angedeutet wird: "Bei solchen Themen darf es keine Doppeldeutigkeit geben, sondern wir brauchen klare Positionen für Humanität."