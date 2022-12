St. Pauli: Klarer Trend in Richtung Hürzeler

Offiziell äußerte sich Fabian Hürzeler nach dem 2:3 beim 1. FC Union nur über den Test des FC St. Pauli beim Bundesligisten. Die Zukunftsfrage beantworten andere. Und sie scheint bereits gefallen - für den 29-jährigen Interimstrainer.

Vor rund zwei Wochen hatte Sportchef Andreas Bornemann Fabian Hürzeler nach dem Aus von Timo Schultz zunächst interimistisch die Mannschaft übergeben. Mit dem Hinweis, dass er bis Weihnachten Klarheit schaffen und in alle Richtungen Gespräche führen will. Dem bisherigen Assistenten indes hatte er von Beginn an immer eine reelle Chance eingeräumt. Dass die geäußerte Wertschätzung für dessen inhaltliche Qualitäten tatsächlich mehr als Lippenbekenntnisse waren, zeichnet sich nun ab. Nach kicker-Informationen ist der Trend intern bereits weitgehend klar: Hürzeler, bisher die Übergangslösung, soll auch offiziell der Chef sein, wenn die Kiez-Kicker nach einer kurzen Weihnachtspause am 28. Dezember in den zweiten Teil der Vorbereitung starten.

Erfahrung oder Entwicklung?

Ein offizielles Statement des Klubs steht noch aus, am Ende aber soll es um eine Grundsatzfrage gegangen sein: Braucht es einen erfahrenen Coach für das Unternehmen Klassenerhalt? Oder setzt er nach zweieinhalb Jahren mit dem Trainereigengewächs Schultz weiter auf Entwicklung? Intern soll schnell klar gewesen sein, dass, wenn es um Entwicklung geht, nicht nach externen Kandidaten gefahndet werden muss, sondern der Passende bereits an Bord ist.

Schon vergangene Woche hatte sich mit Eric Smith ("Er ist besonders") ein Führungsspieler für Hürzeler ausgesprochen. Der Schwede hat nicht nur die an dieser Stelle durchaus üblichen Komplimente für eine "gute Chemie" mit dem bisherigen Assistenten ausgesprochen, sondern er hat intern wie extern die fachlichen Einschätzungen des jungen Trainers, der als Chef im Seniorenbereich bislang lediglich den Regionalligisten FC Pipinsried betreut hat, herausgestellt. Bornemann war inhaltlich ohnehin restlos von dem Trainertalent überzeugt, seit den ersten beiden Trainingswochen unter Hürzeler ist diese Überzeugung beim Sportboss nun offenbar noch mehr gewachsen.

Ansprechende Leistung im Test bei Union

Der Test in Berlin mit vielfachem Ersatz soll im Vorfeld kein entscheidendes Kriterium für die Entscheidung in der Trainerfrage gewesen sein. Und obwohl Hürzeler konstatierte, dass er "über das Ergebnis enttäuscht ist", war der ansprechende Vortrag des Zweitligisten ein weiteres Argument. Noch vor Weihnachten soll der Cheftrainer-Vertrag perfekt gemacht werden. Für Hürzeler, 2020 ans Millerntor gekommen und zuvor Co- Trainer bei der deutschen U 18 und U 20, eine schöne Bescherung.