St. Pauli ist neuer Spitzenreiter - S04 verpasst nächsten Sieg

Zum Auftakt des 3. Spieltags im Unterhaus krönte sich St. Pauli mal wieder zum Stadtmeister und übernahm vorerst die Tabellenführung. Der Schalker Trend wurde dagegen gestoppt.

Makienok zieht dem HSV den Zahn

Am Freitagabend brannte der FC St. Pauli, seit nunmehr fünf Stadtderbys ungeschlagen, ein kleines Feuerwerk ab und gewann verdient mit 3:2 gegen den HSV: Mit Neuzugang Hartel (Arminia Bielefeld) in der Startelf verzeichneten die Kiezkicker alleine in der ersten Hälfte 11:2 Torschüsse. Kurz nachdem Burgstaller den Außenpfosten getroffen hatte, erzielte Becker auf Vorlage des Österreichers das 1:0 (27.). Aus dem Nichts glich Kittel allerdings kurz vor der Pause aus (43.). Nach dem Seitenwechsel setzte Makienok zum Doppelschlag an, um St. Pauli zurück auf die Siegerstraße zu führen (56., 58.). Mehr als der Anschlusstreffer von Glatzel war für die Rothosen nicht mehr drin (77.). Mit nun sieben Punkten sind die Kiezkicker vorerst neuer Zweitliga-Spitzenreiter.

Härtel schockt Schalke spät

Andernorts hat der FC Schalke 04 seinen dritten Pflichtspielsieg in Serie knapp verpasst: Beim 1:1 im Heimspiel gegen Erzgebirge Aue enttäuschten die Königsblauen speziell nach der Pause. Erstmals für Ekstase in der Veltins-Arena hatte Drexler gesorgt, der die mustergültige Vorarbeit von Terodde zum Führungstor nutzte (32.). Nach dem Seitenwechsel verpasste es der Bundesliga-Absteiger, das 2:0 nachzulegen. Das nutzte das sich steigernde Aue eiskalt aus und nahm dank des späten Tores von Härtel zumindest einen Punkt mit (86.).

Regensburg ist eine harte Nuss für Kiel

Am Samstag (13.30 Uhr) hat der Tabellenletzte Holstein Kiel den Zweiten Regensburg zu Gast. Erst die krachende 0:3-Niederlage beim FC St. Pauli, dann erneut 0:3 beim Heimspielauftakt gegen den FC Schalke 04. Auch wenn die Leistung gegen den Bundesliga-Absteiger besser war: kein Tor, null Punkte, Schlusslicht nach dem 2. Spieltag - schlechter präsentierte sich Kiel noch nie seit dem Zweitliga-Aufstieg 2017. Zumindest im Pokal gab's ein Happy End: 4:2 n.V. hieß es am Ende beim Regionalligisten Weiche Flensburg. Findet der Fast-Aufsteiger der Vorsaison nun gegen den Jahn in der Liga in die Spur? Ein schwieriges Unterfangen: Die Oberpfälzer haben all ihre drei Pflichtspiele gewonnen und noch kein einziges Gegentor gefangen.

Stürmt Hennings auch das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg?

Ohne Gegentor blieb auch der 1. FC Nürnberg, der sich im Pokal bei Regionalligist Ulm (1:0) aber nicht mit Ruhm bekleckerte. Gegen Düsseldorf peilen die Franken nun den ersten Sieg in der Liga an, müssen aber auf Hack verzichten, der nach Bielefeld gewechselt ist. Fortuna Düsseldorf zeigte sich nach dem bitteren Rückschlag gegen Bremen (2:3) bestens erholt und zog souverän in die 2. Runde des DFB-Pokal ein. Matchwinner beim 5:0 in Oldenburg war einmal mehr Stürmer Hennings, der nach drei Pflichtspielen fünf Treffer auf dem Konto hat.

KSC zu Gast in Sandhausen

Sandhausen ist überhaupt noch nicht in Tritt. Der SVS hat nach einer schwierigen Saison einen Totalumbruch gewagt, erwischte nun aber den schlechtesten Start seiner zehnjährigen Zweitligahistorie, wartet sogar noch auf den ersten Treffer der Saison. Und nun kommt ausgerechnet der KSC an den Hardtwald. Die Badener haben den Topstart in der Liga mit dem 4:1 im Pokal in Lotte veredelt. Trainer Christian Eichner hat ein echtes Erfolgsrezept.

Geht Dresdens Lauf in Hannover weiter?

Im Samstagabendspiel (20.30 Uhr) gastiert Hannover 96 bei Dynamo Dresden. Die Niedersachsen haben erst einen Zähler auf dem Konto, tankten im Pokal beim 4:0 in Norderstedt (Regionalliga) aber Selbstvertrauen. Aufsteiger Dresden startete stark mit vier Punkten in die Saison und setzte sich im Pokal mit 2:1 gegen Liga-Konkurrent Paderborn durch. Allerdings müssen die Sachsen auf Neuzugang Borrello verzichten, der sich einen Mittelfußbruch zuzog.

Quo vadis, Werder Bremen?

Bundesliga-Absteiger Werder Bremen kassierte nach vier Punkten zum Saisonstart im Pokal einen herben Dämpfer und unterlag Drittligist Osnabrück mit 0:2. Zudem erleben die Hanseaten, die auf Erlöse angewiesen sind, derzeit einen gehörigen Aderlass. Nach Johannes Eggestein und Osako hat nun auch Sargent den SV Werder verlassen. Am Sonntag (13.30 Uhr) kommt nun der SC Paderborn an die Weser, der in der Liga noch auf den ersten Sieg wartet und im Pokal in Dresden ausgeschieden ist.

Bestätigt Ingolstadt in Darmstadt den Aufwärtstrend?

Mit Darmstadt und Ingolstadt stehen sich zwei noch punktlose Teams gegenüber. Die Lilien mussten sich zudem im Pokal - ohne Skarke (Adduktoren-OP) - bei Drittligist 1860 München im Elfmeterschießen geschlagen geben. Der FCI dagegen feierte gegen den FC Erzgebirge Aue den ersten Saisonsieg und Matchwinner Kaya.

Nimmt Heidenheim gegen Rostock direkt Revanche?

Binnen einer Woche kommt es zum Wiedersehen zwischen dem 1. FC Heidenheim und Rostock. Im Pokal musste das Team von Trainer Frank Schmidt an die Ostsee reisen und kehrte nach dem 2:3 n.V. mit leeren Händen zurück. Nun sind die Hanseaten an der Brenz gefordert und erinnern sich gern an Munsys Lucky Punch in der 120. Minute.