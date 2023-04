"St. Pauli ist mit dem HSV auf Augenhöhe": Prognose zum Derby

Was geht, 2. Bundesliga? - Das Hamburger Stadtderby 21.04.2023

1:14Das Hamburger Stadtderby elektrisiert ohnehin schon, ist in diesem Jahr aber angesichts der Tabellensituation in der 2. Liga noch brisanter. Im Spezial von "Was geht, Bundesliga?" geben Studio-Gast Andreas Bornemann und kicker-Reporter Sebastian Wolff ihre Prognose ab.