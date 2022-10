St. Pauli: Irvines Zeichen folgt das Signal

Einen Tag vor dem Derby hat Jackson Irvine in sportlich schwierigen Zeiten mit einer Vertragsverlängerung ein wichtiges Zeichen gesetzt, im Stadt-Duell dann nach wenigen Sekunden mit einem beherzten Kopfball das erste Signal ausgesendet: "Es ging in diesem Spiel nur darum, unser Herz auf dem Platz zu lassen." Jetzt soll das 3:0 auch Signalwirkung haben.

"Dieser Sieg", sagt Jackson Irvine, "muss uns jetzt Auftrieb für die Saison geben." Im Stile eines Kapitäns ist der Australier am Freitagabend vorwegmarschiert, im Stile eines Kapitäns nimmt er nun auch sich und seine Kollegen in die Pflicht. "Es ist nicht schwer, sich für so ein Spiel zu motivieren. Das habe ich den Jungs auch gesagt. So eine Leistung müssen wir jetzt Woche für Woche zeigen."

Erfolgreiche Systemumstellung kündigte sich an

Der 29-Jährige war ein Vater des historischen und höchsten Triumphes im Profifußball über den HSV, aber er war nur einer von vielen. Der Anteil von Timo Schultz und seinem Trainerteam ist ebenfalls nicht unerheblich. Als der Coach am Mittwoch auf der Pressekonferenz vor der Partie erklärt hat, er wisse, wie er dem HSV wehtun könne, hatte der 45-Jährige bereits angefangen, am Plan mit einer Fünferkette zu feilen.

Dass ein 5-3-2-System entgegen seines Grundsatzes extrem defensiv ist, verhehlt er nicht. "Wir wollten die Tiefe gut absichern. Wir wussten, wir kriegen so vielleicht in einigen Zonen nicht so Druck auf den Ball, aber wir wollten das so durchziehen. Und entscheidend war, die Jungs haben sich in dem System wohlgefühlt."

Smith blüht in neuer Rolle auf

Zum taktischen Kniff des Trainers kam die ausgezeichnete Interpretation einer neuen Rolle von Eric Smith. Der Schwede, eigentlich ein Sechser, war als zentrales Glied in die Abwehrkette verschoben worden, verteidigte herausragend, baute klug auf - und erzielte das angesichts der frühen numerischen Überzahl bereits vorentscheidende 1:0 per Kopf. Danach legte er ein durchaus unterhaltsames Geständnis ab: "Ich bin hochgesprungen, habe meine Augen geschlossen und einfach gehofft, dass der Ball reingeht."

Smith hatte vor einer Woche nach dem 1:2 in Braunschweig erklärt, die Mannschaft verdiene es sich aktuell nicht, dass das Pendel in engen Situationen auf ihre Seite ausschlägt und angemahnt: "Wir müssen mehr dafür tun." Nach dem Ende der sieben Spiele dauernden Sieglos-Serie bilanziert er: "Wir haben endlich genau diese Kleinigkeiten erzwungen." Und er orientiert sich an seinem Kapitän: "Ich hoffe, dass dieses Spiel der Wendepunkt ist. Unsere Arbeit ist noch nicht fertig."