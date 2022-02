St. Pauli-Intimkenner Rehm: "Habe gefühlt die halbe Mannschaft trainiert"

Der FC Ingolstadt ist seit vier Spielen ungeschlagen, die ganz große Aufholjagd aber aufgrund dreier Remis ausgeblieben. Am Samstag (13.30 Uhr, LIVE! bei kicker) erwarten die Schanzer Aufstiegsanwärter St. Pauli.

Rüdiger Rehm blickte auf der virtuellen Spieltags-PK auf den Heimauftritt gegen den aktuellen Tabellenvierten voraus und gleichzeitig auch auf das jüngste Gastspiel in Bremen (1:1) zurück: "Im Prinzip gehen wir das Spiel identisch an wie zuletzt. Wir wollen unangenehm sein, wollen jeden Gegner läuferisch fordern, ihm keine Zeit lassen und aggressiv sein. In Bremen haben wir hervorragende Angriffe gestartet. Ich war sehr zufrieden, das müssen wir bestätigen, die Leistung bestätigen und weiter punkten", sagte der Ingolstädter Coach am Donnerstag.

Keine Tipps von Stojanovic

Ob da nicht auch Tipps von Dejan Stojanovic wertvoll wären, der ja in der vergangenen Saison noch für die Kiez-Kicker gespielt hat? Nein, dadurch, dass er gefühlt die halbe Mannschaft von St. Pauli trainiert habe, habe er nicht auf Infos des Keepers zurückgegriffen, meinte der 43-Jährige. Er habe nichtsdestotrotz viele gute Informationen über die Hamburger. "Ich kenne St. Pauli sehr, sehr gut, habe den einen oder anderen Spieler selber trainiert (Jakov Medic, Maximilian Dittgen und Daniel-Kofi Kyereh bei Wehen-Wiesbaden, Anm. d. Red.) und dadurch deren Weg auch verfolgt."

Wir müssen versuchen, dieses Tief weiter zu befeuern. Rüdiger Rehm

Wie auch den Weg der Kiez-Kicker in den letzten eineinhalb Jahren. "Sie haben sich sehr, sehr gut entwickelt, haben einen tollen Spielstil. Wir wissen, dass uns ein extrem guter Gegner erwartet." Der "aktuell in einem kleinen Tief" sei, wie der 43-Jährige ebenso weiß. "Wir müssen versuchen, dieses Tief weiter zu befeuern."

Beim Unterfangen, den im Abstiegskampf mit zehn Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz notwendigen Dreier einzufahren, könnte auch stimmgewaltiger Support von den Rängen eine Rolle spielen. Dass wieder mehr Zuschauer zugelassen sind, "da freut sich die Mannschaft drauf, da freuen wir uns alle drauf. Wir brauchen die Unterstützung auch, um ein gutes Spiel abliefern zu können", meinte Rehm.