St. Pauli in Kiel: Erinnerungen an den Wendepunkt

In das Hinspiel gegen Holstein Kiel startete der FC St. Pauli nach zuvor vier Unentschieden als Neunter der Zweitligatabelle. Am Freitag reisen die Hamburger als Spitzenreiter und mit dem Wissen an die Förde, dass das 5:1 gegen die Störche im September ein Wendepunkt in dieser Spielzeit war.

Während der vorangegangenen Partien hatte die Elf von Fabian Hürzeler hoch überlegen gestaltete Partien wegen schlechter Chancenauswertung nicht gewonnen, gegen die Kieler war plötzlich beinahe jeder Schuss ein Treffer. Belegt wird dies durch das notierte Chancenverhältnis - es lag bei 5:4. "Es war ein Spiel, in dem wir Möglichkeiten verwertet haben, die wir in den Wochen davor immer wieder liegen gelassen haben", erinnert sich der Trainer, "und Kiel war definitiv das Spiel, in dem wir gemerkt haben: Ja, es funktioniert."

Hürzeler und seine Profis nehmen das letzte Aufeinandertreffen mit den Störchen als Dreh-Moment wahr, weitere Rückschlüsse auf das bevorstehende Wiedersehen am Freitag ziehen sie nicht. "Wir dürfen uns durch dieses 5:1 nicht blenden lassen", warnt Hürzeler - aus zweierlei Gründen: "Bei uns hat einfach wirklich viel geklappt, und dennoch haben wir auch in diesem Spiel gesehen, welche Gefahr die Kieler ausstrahlen, welche Wucht und Wildheit von ihnen ausgeht."

Jene Wildheit will St. Paulis Coach im Spitzenspiel möglichst wenig aufkommen lassen und weiß: "Wir brauchen viel Intensität. Das fängt in den persönlichen Duellen an." Und genau in diesen, legt der 30-Jährige den Finger in die Wunde, habe seine Elf jüngst "gegen Braunschweig zum Teil etwas vermissen lassen".

Metcalfe ist erster Anwärter für einen Startplatz rechts

Klar ist, dass Hürzeler Veränderungen vornehmen muss. Und er legt sich auch bereits fest, in welcher Form: Für den gesperrten Elias Saad wird Oladapo Afolayan vom rechten auf den von ihm bevorzugten linken Flügel zurückkehren, rechts ist Connor Metcalfe der erste Anwärter für einen Startplatz. "Davon", verrät Hürzeler, "kann man ausgehen."

Insbesondere auf Afolayan ruhen große Hoffnungen. Der Engländer war nach seinem starken Premieren-Halbjahr in Hamburg in der zurückliegenden Hinrunde stagniert, hatte sichtbar mit dem durch Saads Durchbruch bedingten "Seitenwechsel" gefremdelt. Im neuen Jahr erzielte er bereits zwei Treffer, unter anderem das Siegtor beim 1:0 am vergangenen Sonntag. "Dapo", lobt Hürzeler, "hat eine richtig gute Entwicklung genommen." In Kiel soll er diese auf seiner Lieblingsseite bestätigen.