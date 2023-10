St. Pauli im Check: Kein Zufall und keine Momentaufnahme

Pal Dardai hat mit Bundesliga-Absteiger Hertha BSC gegen beide Hamburger Vereine gespielt und kommt zu einem klaren Urteil: "St. Pauli und der HSV sind die Ausnahmemannschaften in dieser Liga."

Tatsächlich führt das Duo aus der Hansestadt die Tabelle an, und dies ist nicht nur eine Momentaufnahme: Das gesamte Kalenderjahr belegt, dass die beiden ungleichen Stadt-Rivalen sportlich im Gleichschritt sind. St. Pauli holte aufstiegsreife 57 Zähler, der HSV hat die zweithöchste Ausbeute, liegt mit 48 Zählern knapp unterhalb des Zwei-Punkte-Schnitts.

Aufstiege innerhalb einer Saison ist der FC St. Pauli bereits gewohnt. Im Vorjahr ging es von Platz 15 zur Winterpause auf Rang 5 im Endklassement, in dieser Spielzeit nach Stotterstart von Platz 9 auf 1 - das ist weniger überraschend, als es angesichts der Wahrnehmung des kleineren Hamburger Klubs scheint.

Die Voraussetzungen

Der "kleine FC St. Pauli" ist längst ein Relikt aus alten Zeiten. "Wir sind maximal ambitioniert", lautet das Credo von Präsident Oke Göttlich. Tatsächlich wurden in den zurückliegenden Jahren die Bedingungen geschaffen. In der Etat-Tabelle gehört St. Pauli zu den Top 5 im Unterhaus, bereits 2021/22 war der Aufstieg nach der Herbstmeisterschaft greifbar, wurde aber in einer enttäuschenden Rückserie verspielt.

Der HSV im Check Alles ist möglich - in beide Richtungen

Im Vorjahr fand dann ein Umbruch und kurzfristig auch ein Aderlass mit Abgängen von Eckpfeilern wie Daniel-Kofi Kyereh und Guido Burgstaller statt, perspektivisch aber hat Sportchef Andreas Bornemann durch die Einnahmen Substanz aufgebaut, die seit der Inthronisierung von Fabian Hürzeler sichtbar wird. Nach dessen Sensationsstart mit zehn Siegen am Stück griff St. Pauli in der mit 41 Punkten besten Halbserie der Vereinsgeschichte noch in den Aufstiegskampf ein, galt vor dieser Spielzeit deshalb für viele Experten zum Kreis der logischen Bundesliga-Anwärter.

Das Personal

Obwohl mit Leart Paqarada, Lukas Daschner und Jakov Medic Leistungsträger gingen, wirkt der Kader nicht schlechter. Ein Grund: Schon im Winter wurde mit Innenverteidiger Karol Mets sowie den Flügelstürmern Elias Saad und Oladapo Afolayan signifikant die individuelle Qualität erhöht, in dieser Spielzeit hat sich dieses Trio nochmals gesteigert. Dazu ist Medic-Ersatz Hauke Wahl, mit Weitsicht im Vorgriff verpflichtet, ein Volltreffer.

2. BUNDESLIGA Die aktuelle Tabelle

Und: Leistungsträger wie Eric Smith und Marcel Hartel machten einen nochmaligen Sprung, sind nun nicht nur individuell herausragende Kräfte, sondern auch zu dominanten Figuren avanciert. Die Spätentwicklung von Johannes Eggestein täuscht ein wenig darüber hinweg, dass in der Sturmmitte noch Luft nach oben ist und ein Einschlagen von Simon Zoller von elementarer Bedeutung wäre.

Die Aussichten

In 25 Spielen unter Hürzeler kassierte St. Pauli nur zwei Niederlagen und 19 Gegentore. Die beste Abwehr der Rückrunde lässt trotz personeller Veränderungen auch jetzt wieder die wenigsten Treffer zu - ein Zeichen, dass der Coach das gesamte Konstrukt stabilisiert hat. Dass St. Pauli im System funktioniert, wird auch daran sichtbar, dass selbst der Ausfall von Jackson Irvine kompensiert werden konnte. Der Aufstiegsplatz ist weder Zufall, noch muss er eine Momentaufnahme sein.

Sebastian Wolff

DIE JAHRESTABELLE 2023