St. Pauli II holt glücklichen Punkt gegen Ottensen - Eimsbüttel wacht nach Rückstand auf

In der Regionalliga Nord fanden unter der Woche zwei Nachholspiele statt. Dienstags blieb der Eimsbütteler TV auch gegen die SV Drochtersen/Assel unbesiegt. Am Mittwoch gab es ein Remis, das weder dem FC St. Pauli II noch Teutonia Ottensen weiterhilft.

Ottensen lässt zur Spitze abreißen

Für den FC St. Pauli II läuft es seit Wochen nicht rund. Nach einem guten Start in die Runde steckt die Ostermann-Elf mittlerweile im Abstiegskampf. Aber auch Teutonia Ottensen läuft den gesteckten Zielen derzeit hinterher. Die Gäste dominierten den ersten Durchgang, hatten einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Ifeadigo (14.) und Wohlers (25./33.) vergaben ihre Möglichkeiten jedoch. Unmittelbar nach Wiederbeginn nutzte Wohlers seine dritte gute Gelegenheit dann aber zur Führung. Istefo fand am zweiten Pfosten Wohlers, der den unglücklich aussehenden Kokott mit einem Kopfballaufsetzer überwand (47.). Teutonia blieb spielbestimmend. Ifeadigo scheiterte mit der Hacke am Pfosten (57.). In der 66. Minute glichen die Kiezkicker aus dem Nichts aus. Clausen bekam 18 Meter vor dem Tor zu viel Freiraum und fackelte nicht lange - 1:1. An den Spielanteilen änderte sich zunächst jedoch nichts. Ottensen ging allerdings die Zielstrebigkeit in der Schlussphase verloren. Es blieb beim für die Gastgeber schmeichelhaften Remis. Die Gäste verpassten derweil näher an die Spitze heranzurücken, haben nun sieben Zähler Rückstand auf Primus Hannover 96 II.

Siefkes hält D/A den Punkt fest

Nach dem respektablen Unentschieden gegen Hannover II (1:1) und dem 2:1-Sieg beim SSV Jeddeloh II wollte Aufsteiger Eimsbütteler TV am Dienstag gegen die SV Drochtersen/Assel erneut glänzen. Die Gäste, die ihrerseits mit zwei Dreiern in Serie nach Hamburg gereist waren, versuchten es zu Beginn mit schnellen Umschaltsituationen. Eine davon nutzte der sträflich freistehende Göttel in der 7. Minute mit einem schönen Schlenzer von der Strafraumgrenze zum 1:0. Die Angriffsbemühungen des ETV wirkten bis dato unbeholfen, ehe Maurice Boakye in der 23. Minute einen Stockfehler in der gegnerischen Hintermannschaft zum Ausgleich nutzte. In den Minuten danach musste D/A-Keeper Siefkes gleich dreimal sein Können aufbieten, um das nächste Gegentor zu verhindern. Auch wenn sich die Gäste anschließend zunächst wieder steigerten, bis zur Pause verzeichnete Eimsbüttel ein leichtes Übergewicht. Kurz nach Wiederbeginn zwang Leptien aus der Distanz Siefkes zur nächsten Rettungstat, ehe sein nächster Abschluss in der 56. Minute nur Zentimeter am Pfosten vorbeistrich. Dem Aufsteiger gehörten weite Strecken der zweiten Hälfte, hatte in der 71. Minute aber Glück, dass nach einer gegnerischen Ecke die Latte rettete. Danach fand Drochtersen/Assel offensiv wieder mehr statt, der ETV hatte mit Weber ebenfalls einen starken Rückhalt zwischen den Pfosten. Und so blieb es beim 1:1.