St. Pauli II dreht Rückstand in Lübeck - Souveräne Erfolge für Weiche Flensburg und H96 II

Als dritte der fünf Regionalligen startete die Nord-Staffel in die Saison 2022/23. Verdiente 2:0-Erfolge gab es am Samstag jeweils für Hannover 96 II und Weiche Flensburg. Am Sonntag setzten sich die beiden Reserven der Hamburger Topklubs an die Spitze, der Hamburger SV II mit einem satten 4:0, St. Pauli nach einem verdauten Rückschlag.

Am Samstagnachmittag ist die Regionalliga Nord in eine neue Runde gestartet. Den Auftakt bestritten um 13 Uhr Hannover 96 II und Teutonia Ottensen. Letzterer würde trotz eines Umbruchs im Kader im Titelkampf gerne ein Wörtchen mitreden. Allerdings gab es für das Team von David Bergner bereits im ersten Spiel eine kalte Dusche. Das neu formierte Team fand gegen bissige und spielerisch gut agierende Hannoveraner über die kompletten 90 Minuten nicht ins Spiel. Nach einer knappen Stunde flog zudem Jesgarzewski, der schon im ersten Durchgang mehrmals das Nachsehen gegen Momoluh hatte, nach einer Notbremse vom Feld. Wenig später klappte es für H96 II dann mit dem ersten Treffer. Der bereits angesprochene Momoluh fand mit einer Hereingabe Friedrich, der die Kugel mit dem Fuß über die Linie drückte. Auf eine Trotzreaktion der Gäste warteten die mitgereisten Anhänger vergeblich. Im Gegenteil: Mit dem Schlusspfiff gelang Sura nach einem Elfmeter noch der 2:0-Endstand.

Ähnlich souverän war der Auftritt des SC Weiche Flensburg, der bei Aufsteiger Kickers Emden gastierte. Die Mannschaft von Thomas Seelinger stellte schon früh die Weichen auf Auftaktsieg. Kramer traf nach Vorarbeit von Guder, der aus spitzem Winkel abzog, bereits in der 8. Minute. 180 Sekunden später erhöhte Hartmann ungestört auf 2:0. Emden fand nach den frühen Nackenschlägen zwar etwas besser ins Spiel, am Weiche-Sieg rütteln konnten die Ostfriesländer nach dem 0:2-Rückstand aber nicht. Allerdings schafften es auch die Gäste aus dem hohen Norden nicht mehr, ihre Aktionen sauber zu Ende zu spielen. Es blieb beim 0:2.

Havelse muss mit einem Punkt leben

Während mit dem VfB Lübeck ein heißgehandelter Klub wegen des DFB-Pokal-Spiels logischerweise am Wochenende nicht Regionalliga spielen konnte, startete Drittliga-Absteiger TSV Havelse als einer der Favoriten am Sonntag in die Saison. Gegner war auswärts Eintracht Norderstedt, das in den letzten Partien jeweils ein Torfeuerwerk zündete - 17:0 im Pokal bei West-Eimsbüttel und 6:1 gegen Oberligist Sasel.

Am Sonntag wäre auch das eine oder andere Tor möglich gewesen, am Ende hieß es jedoch 0:0. In einem lange Zeit ansehnlichen Spiel haperte es bei beiden Teams im Abschluss, was auch an den beiden stark aufgelegten Torleuten Huxsohl (Norderstedt) und Opitz (Havelse) lag.

Generell war der Spieltag aufgrund des DFB-Pokals sehr ausgedünnt. Spielen konnte aber Atlas Delmenhorst. Gegen den VfV 06 Hildesheim war vom Anpfiff weg zunächst richtig was geboten. In der 2. Minute bekam Mattia Trianni in zentraler Position den Ball aufgelegt und der Italiener brachte Delmenhorst mit einem Schlenzer früh in Führung. Lange hielt dieser Vorsprung nicht, da Göttel in der 5. Minute viel zu frei stand und aus kurzer Distanz zum Ausgleich einköpfte durfte. Da Hildesheim sein leichtes Chancenplus nicht nutzen konnte, gab es an diesem Nachmittag eine Punkteteilung.

Die volle Ausbeute fuhr hingegen die zweite Mannschaft des FC St. Pauli beim 1. FC Phönix Lübeck ein. Zunächst hatten die Kiezkicker aber ordentlich zu tun, die robusten Lübecker halbwegs gut zu verteidigen. Das misslang in der 55. Minute, als Hyseni nach einem Eckball auf 1:0 für Phönix stellte.

Aber St. Pauli II glaubte an sich, Imsak erkämpfte sich nach rund einer Stunde tief in der gegnerischen Hälfte den Ball, wurde zwar gefoult, doch Roggow nutzte den Vorteil und glich aus knapp fünf Metern aus. Mit einem Doppelpack brachte Robin Müller die Gäste auf die Siegerstraße. Erst drückte er einen Roggow-Freistoß ins Netz, kurz vor Schluss war Müller das letzte Glied eines schnellen Umschaltmoments.

Lindemann startet mit einem Sieg

Komplettiert wurde der Sonntag vom Heimspiel des SV Drochtersen/Assel gegen den SSV Jeddeloh II. Die Gäste reisten mit Björn Lindemann als neuen Trainer an, der den ehemaligen Bundesliga-Torwart Oliver Reck beerbte. Lindemann sackte mit seinem SSV prompt den ersten Dreier ein. Der war auch verdient, da die Gäste allenfalls bei Standardsituationen leicht wackelten, ansonsten um ein kultiviertes und effektives Spiel bemüht waren. Bennert erzielte am Sonntag nach einer Flanke mit einem Kopfball die Führung (33.).

Drochtersen/Assel steigerte sich im zweiten Spielabschnitt. Das 1:1 durch Neumann war die Belohnung (55.). Je näher der Abpfiff rückte, desto mehr Intensität kam ins Spiel. In Minute 80 gab es Foulelfmeter für Jeddeloh II, Michel Hahn zeigte sich nervenstark. Niebergall brachte den SVD wieder auf Augenhöhe (88.), ehe in der dritten Minute der Nachspielzeit Andrijanic einen platzierten Flachschuss im Eck unterbrachte. Das war auch der Schlusspunkt.

Die Zweitliga-Reserven des Hamburger SV und Holstein Kiel haben am späten Sonntagmittag ihre Begegnung vom 10. Spieltag vorgezogen. Beide Teams wären aufgrund der DFB-Pokal-Spiele ihrer Gegner sonst spielfrei gewesen. Nach 90 Minuten hatte nur die HSV-Zweite Grund zur Freude. Beim 4:0 eröffnete Rexhepi in der 10. Minute die Tore-Show. Es dauerte allerdings bis zur 47. Minute, bis Teamkollege Velasco das 2:0 nachlegen konnte. Dahin ging es für Kiel II spätestens ab der 61. Minute. Otuali markierte das 3:0, sechs Zeigerumdrehungen später handelte sich Sari Gelb-Rot ein. Doch damit nicht genug der Hiobsbotschaften, Lengle sah in Minute 77 glatt Rot, Fabisch traf in der 86. Minute noch zum 4:0 für die Hamburger.