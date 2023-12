St. Pauli hat Sand im Getriebe

Der FC St. Pauli hat die Steilvorlagen durch den gestrauchelten Stadtnachbarn HSV und das Remis von Verfolger Hannover nicht verwandelt und am Samstagabend beim VfL Osnabrück selbst gepatzt. Das 1:1 ist auch von der Leistung her ein Rückschlag. Und dieser kommt keineswegs aus dem Nichts.

Vor zwei Wochen war der Tabellenführer beim glücklichen 3:2-Sieg in Rostock erstmals in dieser Saison getaumelt und hatte die Kontrolle verloren. Fabian Hürzeler hatte dies deutlich analysiert und dagegen anzuarbeiten versucht - herausgekommen ist nach dem bitteren

2:2 im Stadtduell am vergangenen Freitag nun der nächste doppelte Punktverlust. Und das Strickmuster war jeweils dasselbe wie in Rostock: Während der dominanten Phase, in Osnabrück war es die gesamte erste Hälfte, wurde fahrlässig die Entscheidung vergeben, doch anders als an der Ostsee rächte sich dies nun zwei Mal nacheinander. Und während der HSV aus dem Nichts zwei Tore erzielt hatte, war der Ausgleichstreffer des Tabellenletzten hochverdient. Das bedeutet unterm Strich: Nur ein Sieg aus den letzten vier Punktspielen.

Hürzeler ärgert sich über "verschenkte Punkte"

Der Trainer beklagt abermals "verschenkte Punkte" und schiebt den Grund nach: "Wir haben es wieder nicht geschafft, das Spiel zu killen. Die Chancen dafür waren da, das müssen wir uns ankreiden. Und daran müssen wir arbeiten." Marcel Hartel pflichtet seinem Coach bei: "Das Problem war wie zuletzt, dass wir in der guten ersten Hälfte nicht nachgelegt haben und nur mit einer 1:0-Führung in die Pause gehen."

An der Bremer Brücke wiederholte sich zudem, was St. Pauli in Rostock erstmals widerfahren ist: der Kontrollverlust. Als der VfL aggressiver anlief, häuften sich die Ballverluste. Und die Unkonzentriertheiten in der Abwehr. Das Prunkstück steht nicht mehr so sattelfest wie über weite Strecken dieser Hinserie. Exemplarisch, wie sich Karol Mets vor dem Gegentreffer düpieren ließ. "Wir verteidigen es in der Box nicht gut", klagt Hürzeler.

Wir haben in der zweiten Hälfte alles vermissen lassen, was wir bisher getan haben St. Paulis Kapitän Jackson Irvine

Konsequenz vor dem eigenen und dem gegnerischen Tor war ein Markenzeichen - aktuell fehlt sie den Hamburgern. Kapitän Jackson Irvine beklagt deshalb nicht nur das 1:1, sondern vor allem das Zustandekommen. "Das eine ist das Resultat, das andere unsere Performance. Wir haben in der zweiten Hälfte alles vermissen lassen, was wir bisher in dieser Saison getan haben. Es war eine enttäuschende Halbzeit. Wir müssen daraus lernen." Möglichst bis zum Finale in 2023 am kommenden Sonntag gegen Wehen Wiesbaden. Damit das Ende eines historischen Kalenderjahres mit bislang 73 Punkten in 33 Spielen nicht getrübt wird.