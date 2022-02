St. Pauli gewinnt - Schalke lässt Federn - Last-Minute-Sieg des SVD

Der FC St. Pauli gewann in Ingolstadt - und Darmstadt jubelte extrem spät in Dresden. Schalke ließ in Karlsruhe Federn, Nürnberg gewann außerdem in Rostock. Am Freitag siegte Hannover, in Paderborn wurde es turbulent.

Honsak mit der goldenen Aktion

Darmstadt 98 hatte am Samstagabend das knifflige Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden vor der Brust und tat sich in Sachsen lange Zeit schwer. In Summe waren die Lilien lange Zeit feldüberlegen, entwickelten aber kaum echte Torgefahr. Besser machten es da schon die Dresdner, bei denen Weihrauch (16.) und Ehlers (58.) aber Alu-Pech hatten. Vor allem nach der Pause war Dynamo mindestens ebenbürtig, wenn nicht gar besser und hätte sich auf jeden Fall einen Punkt verdient gehabt. Doch die Darmstädter lachten zuletzt: Nachdem Holland noch Pech mit einem Lattentreffer gehabt hatte (85.), war es Honsak, der in der Nachspielzeit den vielumjubelten 1:0-Siegtreffer erzielte. Der SVD wehrte St. Paulis Angriff an der Tabellenspitze demnach ab, während Dynamo mehr denn je in den Rückspiegel schauen muss.

Kiez-Kicker feiern klaren Sieg

St. Pauli setzte sich am Nachmittag beim FC Ingolstadt mit 3:1 durch und gab damit die richtige Antwort auf die 0:3-Heimpleite vor Wochenfrist gegen Hannover. St. Pauli ließ sich auch vom zwischenzeitlichen Ausgleich - Eckart Ayensa (34.) antwortete auf den schönen Freistoß von Kyereh (22.) - nicht beirren, Burgstaller (37.) und Makienok (55.) schossen den letztendlich ungefährdeten Sieg heraus. Ingolstadt musste erstmals nach zuvor drei Spielen ohne Niederlage in Folge den Platz wieder als Verlierer verlassen und steckt dadurch weiter tief im Keller fest.

Schalke nur 1:1 in Karlsruhe

Anders als St. Pauli verpasste es Schalke, vor dem Nordderby Druck aufzubauen. Die Knappen, die mit ihrem Vereinsnamen auf der Brust aufliefen, kamen beim KSC nicht über ein 1:1 hinaus. Terodde gelang die Führung in der 27. Minute, die Choi in der 34. Minute egalisierte. Den zweiten Durchgang bestimmten zunächst die Badener, doch dann hatte Schalke urplötzlich Alu-Pech (68.). In einer hektischen Schlussphase war es dann Pieringer, der aus kürzester Distanz an KSC-Keeper Gersbeck scheiterte (90.+1). So blieb es beim 1:1.

Club siegt wieder ohne Gegentor

Relativ problemlos übersprang der 1. FC Nürnberg die Hürde Hansa Rostock mit 2:0. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte machte Köpke den Unterschied, der Angreifer traf in der 34. Minute per Kopfball, nachdem Duman zuvor einen Elfmeter vergeben hatte. Im zweiten Durchgang drückte Rostock, doch der Hansa-Kogge mangelte es an Genauigkeit. Duman stellte dann in der 63. Minute endgültig die Weichen auf Sieg für den Club, der durch seinen zweiten Dreier in Folge wieder die Tabellenspitze im Blick hat. Rostock verpasste den erhofften Befreiungsschlag im Keller.

Rasantes 3:3 in Paderborn: Zwei späte Nackenschläge für Aue

Dennis Srbeny (18, Paderborn) trifft zum 1:0 gegen Torwart Martin Männel. imago images/Picture Point LE

Schlusslicht Aue musste sich beim Debüt des neuen Cheftrainers Pavel Dotchev in Paderborn trotz zwischenzeitlicher 3:1-Führung mit einem Punkt begnügen, weil der SCP dank zweier später Tore noch zum 3:3 kam. Die Veilchen hatten mehr vom Spiel, verzeichneten auch zwei Lattentreffer, das Tor machte aber der SCP mit der ersten Chance durch Srbeny (27.). Aue drehte dann mit drei Treffern binnen sieben Minuten das Spiel, Nazarov traf dabei zweimal vom Punkt. Der VAR nahm anschließend einen Treffer der Heimelf noch zurück - doch in der Nachspielzeit sorgten Ademi und Correia für herbe Enttäuschung bei Erzgebirge. Aue ist nun seit zehn Partien sieglos (0/2/8) und kommt der 3. Liga einen Schritt näher. Paderborn verliert nach nun sechs sieglosen Partien den Blick auf die vorderen Plätze.

96 legt gegen Kiel nach und zieht nach Punkten mit der KSV gleich

Hannover 96 hat bei äußerst schwierigen Platzverhältnissen nach dem 3:0 beim FC St. Pauli gegen Kiel mit einem 2:0 nachgelegt und sich weiter von der Abstiegszone entfernt. "Der nächste Brocken", wie 96-Trainer Christoph Dabrowski die Kieler nannte, erwies sich als hartnäckig, doch Kerk und Hult (mit einem kuriosen Hackentreffer) sorgten für den Sieg. 96 ist nun punktgleich mit den Störchen, die zum zweiten Mal in Folge leer ausgingen.