Schluss am Millerntor, der FC St. Pauli ringt Schalke 04 in der Verlängerung nieder und steht damit im Achtelfinale des DFB-Pokals. Kaminski hatte tapfere Knappen in der ersten Hälfte in Führung gebracht, ehe Hartel vom Punkt verdient für den Ausgleich sorgte. In der Verlängerung traf Eggestein per Kopf zur Entscheidung.

Abpfiff der Verlängerung

120' +1 Ein Schuss von Eggestein wird geblockt, Einwurf.

120' +1 Polter kommt nicht richtig an eine Kozuki-Flanke heran. Abstoß.

119' Amenyido dribbelt auf den Strafraum zu, spielt aber ungenau in die Schnittstelle. Schalke kommt nochmal.

118' Es kommt nahezu nichts von S04.

115' St. Pauli nimmt das Tempo raus, statt einen Konter auszuspielen.

114' Gelbe Karte (St. Pauli)

Nemeth



114' Gelbe Karte (St. Pauli)

Hartel

Gelb wegen Schwalbe.

113' Kabadayi setzt sich erst gut durch, spielt dann aber zu spät in den Strafraum. Letztlich gibt es Abstoß.

112' S04 kommt kaum nach vorne. Der Tank scheint leer zu sein.

111' Gelbe Karte (Schalke)

Kabadayi



109' Hartel setzt 20 Meter vor dem Tor zum Schlenzer an, knapp rechts vorbei.

107' Die folgende Ecke von Hartel findet Amenyido, der in die Arme von Fährmann köpft.

107' Metcalfe flankt links in den Strafraum zu Hartel, Kalas klärt im Fünfer gerade noch vor Amenyido.

106' Weiter geht's, Schalke muss treffen.

Anpfiff 2. Hälfte der Verlängerung

105' St. Pauli trennt noch 15 Minuten vom Einzug in die nächste Runde. Eggestein trifft auch im fünften Spiel in Folge.

Abpfiff der 1. Hälfte der Verlängerung

105' +1 Was hat Schalke noch im Tank?

104' Eggestein geht links an die Grundlinie, seine flache Hereingabe bringt nichts ein.

103' St. Pauli setzt nach, Metcalfes Flanke ist aber zu weit für Amenyido.

102' 2:1 Tor für St. Pauli

J. Eggestein (

Kopfball, Kopfball, Hartel Aus dem folgenden Freistoß entsteht die Führung für St. Pauli! Hartel chippt den Ball gefühlvoll rechts an den Fünfer, wo Eggestein völlig freisteht und per Kopf perfekt ins linke Eck trifft.

101' Gelbe Karte (St. Pauli)

Irvine

Auch Irvine sieht Gelb.

101' Gelbe Karte (Schalke)

Matriciani

Matriciani kommt 25 Meter vor dem Tor gegen Dzwigala zu spät.

99' Eggestein spielt von rechts im Strafraum an den Elfmeterpunkt, wo Amenyido zum Schuss kommt. Diesen setzt er knapp über die Latte.

98' Kabadayi rennt sich auf links erneut fest.

97' Kaminski erläuft eine Freistoßflanke von Kabadayi, steht aber im Abseits.

95' Irvine erläuft ein weites Zuspiel von Smith, seine Ablage für Hartel ist dann aber zu ungenau.

93' Kabadayis Hereingabe findet keinen Abnehmer.

93' Polter holt auf rechts gegen Hartel eine Ecke heraus.

91' Die Verlängerung läuft.

Anpfiff der Verlängerung

90' Nach 90 Minuten gibt es keinen Sieger am Millerntor. St. Pauli und Schalke müssen in die Verlängerung.

Abpfiff

90' +4 Fährmann klärt eine Flanke von Smith mit einer Faust.

90' +3 Fährmann hält eine harmlose Kopfballrückgabe von Kozuki nicht sicher, Eggestein kommt beinahe an den Ball.

90' +1 Vier Minuten werden nachgespielt.

90' Treu und Burchert sind sich im Strafraum nicht ganz einig, Kozuki geht dazwischen, es wird aber nicht gefährlich.

89' Amenyido köpft nach einer Flanke von Saad knapp links vorbei.

88' Kabadayi erobert den Ball an der Grundlinie, seine Flanke ist aber etwas zu weit für Kozuki.

87' Gelbe Karte (St. Pauli)

Amenyido

Amenyido hat gegen Kabadayi das Bein zu weit oben.

87' Hartel setzt nach einer Flanke von Amenyido zum Seitfallzieher an. Fährmann pariert den Aufsetzer sicher.

85' Mehr Ruhe jetzt im Schalker Spiel, beide Teams wirken etwas müde.

82' Tauer mit einem Abschluss aus 20 Metern, knapp drüber. Schalke ist nun wieder besser.

82' Hartel schlägt eine Ecke von links in die Arme von Fährmann.

81' Karaman behauptet sich vor dem Strafraum und steckt durch zu Kozuki, der den Ball aber nicht mehr aufs Tor bringen kann.

79' Kabadayi macht auf links Tempo, Wahl läuft ihn ab.

77' Immer wieder kommt St. Pauli an die Grundlinie, dann ist der letzte Pass aber ungenau.

74' Schalke läuft nur noch hinterher, St. Pauli drückt auf das 2:1.

73' Eggestein kontrolliert eine Flanke von Metcalfe, dreht sich und schließt ab. Fährmann ist schnell unten und pariert sicher.

72' Hartel löffelt den Ball vom linken Strafraumeck in die Arme von Fährmann.

68' Saad tankt sich auf links durch, wieder klärt Tauer zur Ecke. Diesmal kommt Mets zum Schuss, diesen setzt er drüber.

67' Schalke kann erneut klären, der Druck wird aber immer größer.

67' Wahl schickt Eggestein rechts im Strafraum an die Grundlinie, Tauer blockt erneut zur Ecke.

65' Für beide geht es weiter, das Spiel läuft wieder.

64' Hartels Ecke landet bei Wahl, der genau auf Fährmann köpft. Kalas und Murkin sind dabei zusammengeprallt.

63' Saad wird links im Strafraum nicht wirklich angegriffen, Tauer blockt zur Ecke.

61' Spielerwechsel (Schalke)

Tauer kommt für Latza Latza muss mit dick bandagiertem Oberschenkel vom Feld.

59' Metcalfe macht seit seiner Einwechselung ordentlich Alarm. Der Joker zieht am Strafraum nach innen und mit links ab. Drüber.

58' Der Ausgleich geht in Ordnung. St. Pauli wurde zuletzt zielstrebiger, Schalke ist zu passiv.

57' 1:1 Tor für St. Pauli

Hartel (Handelfmeter,

Rechtsschuss) (Handelfmeter,Rechtsschuss) Hartel tritt an und schickt Fährmann in die falsche Ecke. Der Schuss schlägt im linken Eck ein.

56' Handelfmeter für St. Pauli Elfmeter für St. Pauli! Metcalfe legt eine Flanke per Kopf ab zu Irvine, der direkt abzieht. Murkin bekommt den Schuss aus kurzer Distanz an den Arm.

56' Mohr schickt Lasme auf links auf die Reise, Smith gewinnt aber das Laufduell.

53' Metcalfe macht auf rechts Tempo und spielt flach in den Fünfer. Fährmann packt zu.

52' Mohr findet mit einer Flanke von links im Strafraum Polter, der sich behaupten kann. Smith blockt seinen Schuss aus der Drehung gerade noch.

51' Hartel bringt eine Ecke von links in den Strafraum, Schalke kann klären.

49' Metcalfe agiert auf der rechten Schiene, Treu rückt auf links.

49' Die folgende Ecke wird nicht gefährlich.

48' Fährmann! Zoller verlängert ein weites Zuspiel von Smith in den Lauf von Metcalfe, der am Strafraum direkt abzieht. Fährmann lenkt den Schuss über die Latte.

48' Ähnliches Bild wie in Hälfte eins. St. Pauli hat viel den Ball, Schalke steht tief.

Anpfiff 2. Hälfte

45' Pause am Millerntor, Schalke führt mit 1:0 gegen St. Pauli. Die Knappen verteidigen bis dato sehr gut, die Kiez-Kicker wurden nur einmal durch Zoller wirklich gefährlich. Kaminskis Treffer macht bisher den Unterschied.

Halbzeitpfiff

45' +5 Matriciani will eine Flanke zurück zu Fährmann klären, tut dies aber ins Toraus. Die folgende Ecke wird nicht gefährlich.

45' +3 Gelbe Karte (Schalke)

Schallenberg

Schallenberg sieht Gelb wegen Meckerns.

45' +1 Vier Minuten werden nachgespielt.

43' Mohr nimmt sich der Sache an, schießt aber genau auf Burchert.

42' Im Gegenzug holt Lasme links vor dem Strafraum einen Freistoß für Schalke heraus.

41' Megaparade von Fährmann! Hartel flankt aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll an den Fünfer, wo Zoller völlig freisteht, per Kopf aus kurzer Distanz aber am Schalker Keeper scheitert.

41' Schalke kontert, Lasme und Polter sind sich aber nicht einig.

40' Spielerwechsel (Schalke)

Polter kommt für Terodde Für Schalkes Kapitän geht es nicht weiter, Polter kommt.

39' Erneut liegt Terodde am Boden, wieder fasst er sich an den Fuß.

37' Saad zieht links am Strafraum nach innen, sein flacher Abschluss ist aber kein Problem für Fährmann.

34' Lasme holt im Laufduell mit Wahl einen Einwurf heraus.

31' Nach einer Freistoßflanke von Hartel kommt Mets im Strafraum zum Schuss. Der Verteidiger schießt aber Zoller ab, der im Abseits steht.

27' Mal ein Abschluss für St. Pauli: Hartel behauptet sich stark im Zentrum und bedient dann Saad links im Strafraum. Sein Abschluss mit links geht links vorbei.

24' Das Kombinationsspiel der Hausherren wird besser, Schalke lässt aber keinen Abschluss zu.

22' Saad nimmt auf links Tempo auf, Cissé kann die folgende Hereingabe aber klären.

21' Es ist viel zu wenig Tempo im Spiel St. Paulis. Schalke hat kaum Mühe, die Räume zu schließen.

19' Latzas Ecke ist zu kurz, ebenso Matricianis Flanke im Nachgang.

18' Mohr nimmt auf links Lasme mit, der Angreifer geht mit Tempo an die Grundlinie und passt flach an den ersten Pfosten. Dort ist Karaman eingelaufen, das Zuspiel wird aber gerade noch zur Ecke geklärt.

17' Wie reagiert nun St. Pauli? Bis dato ein verhaltener Auftritt der Hausherren.

16' 0:1 Tor für Schalke

M. Kaminski (

Kopfball, Kopfball, T. Mohr Mit der ersten Torchance geht Schalke in Führung! Mohr bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld gefühlvoll in den Strafraum, wo Kaminski einläuft, sich gegen Irvine durchsetzt und per Kopf ins rechte Eck trifft.

14' Treu flankt von rechts in die Arme von Fährmann.

13' Ritzka spielt mutig zurück zu Burchert, der nahe der Torlinie Terodde lässig ins Leere rutschen lässt.

10' Mit Ball findet auch St. Pauli wenig Lösungen. Noch kaum etwas los am Millerntor.

8' Terodde sitzt am Boden und muss am Sprunggelenk behandelt werden. Der Stürmer war zuvor unglücklich mit dem rechten Fuß umgeknickt.

8' Erstmals hält Schalke den Ball in den eigenen Reihen.

7' Der erste Standard des Spiels bringt nichts ein.

6' Saad lässt auf links zwei Schalker aussteigen und nimmt Ritzka mit, dessen Flanke klärt Murkin zur Ecke.

4' Die Gäste waren noch zu keinem Zeitpunkt wirklich in Ballbesitz.

2' Die Kiez-Kicker lassen den Ball laufen, Schalke greift etwa ab der Mittellinie an.

1' St. Pauli stößt den ersten Durchgang an.

Anpfiff

17:56 Uhr Die Teams laufen ein, angeführt von Referee Bastian Dankert.

17:27 Uhr Dieses Duell gab es in dieser Saison bereits, am 7. Spieltag setzte sich St. Pauli im Heimspiel gegen Schalke mit 3:1 durch. Hartel (Doppelpack) und Boukhalfa trafen für die Kiez-Kicker, Polter glich zwischenzeitlich für S04 aus.

17:05 Uhr Beim FCSP lässt Fabian Hürzeler im Vergleich zum 2:1-Sieg über den KSC fünfmal rotieren. Pokal-Torwart Burchert spielt statt Vasilj, Treu ersetzt Saliakas, Sinani beginnt für Afolayan und Saad für Metcalfe. Außerdem feiert Zoller sein Startelfdebüt für die Kiez-Kicker. Für ihn nimmt Eggestein zunächst auf der Bank Platz.

16:52 Uhr Die Schalker Aufstellung ist da. Im Vergleich zum Liga-Sieg gegen Hannover nimmt Karel Geraerts drei Wechsel in der Startelf vor. Cissé verdrängt Kalas auf die Bank, Latza vertritt den gesperrten Tempelmann und Terodde beginnt für den angeschlagenen Drexler. Ouedraogo fehlt derweil im Kader, eine Vorsichtsmaßnahme laut Vereinsangaben.