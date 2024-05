Das 2:0 für die Kiez-Kicker und es ist wieder Afolayan: Es geht über links mit Hartel und Eggestein, nach dessen Querpass Irvine eigentlich abschließen will, den Ball aber nicht richtig trifft. So rutscht der Ball an den zweiten Pfosten, wo Afolayan per Schrägschuss das zweite Mal trifft.