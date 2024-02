In Unterzahl: St. Pauli dank Afolayan wieder erfolgreich

Der FC St. Pauli hat eine Woche vor dem Duell mit Verfolger Holstein Kiel formstarke Braunschweiger besiegt. Gegen die Löwen setzte sich der Tabellenführer knapp durch - und das in Unterzahl.

St. Paulis Coach Fabian Hürzeler nahm nach der 0:1-Niederlage beim 1. FC Magdeburg einen Wechsel vor: Kapitän Irvine, der länger beim Asien-Cup geweilt hatte, kehrte in die Startelf zurück. Für den Australier musste Kemlein auf die Bank.

Braunschweigs Trainer Daniel Scherning wechselte im Vergleich zum 2:0 gegen Karlsruhe zweimal: Für den gelbgesperrten Krauße und Stammtorhüter Hoffmann (krank) begannen Tauer und Keeper Casali, der sein Pflichtspiel-Debüt beim BTSV feierte.

BTSV setzt auf Nadelstiche

Die Partie begann ruhig, von Anfang an aber dominierte St. Pauli das Geschehen. Die Hausherren fanden kaum Lücken - während Braunschweig gut stand und vor allem durch Konter Nadelstiche setzte: Philippe versprang der Ball jedoch in guter Position (7.) und Gomez verzog (10.).

St. Pauli sammelte fleißig Ballbesitz, ließ hinten aber immer wieder etwas zu. Mitte der ersten Hälfte tauchte Helgason im Strafraum plötzlich völlig frei auf, doch schoss vorbei (23.). Das Auslassen dieser Riesenchance rächte sich: Nach einer Druckphase erzielte Afolayan mit dem ersten FCSP-Schuss aufs Tor die Führung (32.).

Vasilj rettet das 1:0 zur Pause

Bis zur Pause blieb das Bild unverändert und St. Pauli, das durch Irvine eine gute Chance hatte (37., vorbei), war dem 2:0 nahe - bis plötzlich Ivanov nach einem Standard das Tor auf dem Fuß hatte, aber am stark reagierenden Keeper Vasilj scheiterte (40.).

Mit Wiederanpfiff wurde es ruppiger und es kam erst einmal kein Spielfluss auf. Obwohl die Kiez-Kicker weiter das Heft des Handelns in der Hand hatten, gehörte Kurucay per Kopf die erste bessere Gelegenheit in Hälfte zwei. Der Ball landete nur in Vasiljs Armen (55.).

Latte und Gelb-Rot: Pech für St. Pauli

Braunschweig war in dieser Phase spielbestimmend, die Riesenchance auf den Treffer hatte dagegen St. Pauli: Nach einer Ecke traf Wahl die Latte (65.). Wenig später dezimierten sich die Kiez-Kicker jedoch, Saad musste nach einem Foul an Bicakcic mit Gelb-Rot runter (67.).

In Überzahl riss Braunschweig das Spielgeschehen an sich, gegen gut verteidigende Hausherren fehlte es beim BTSV aber an zündenden Ideen. Die gesamte Schlussphase über wurde es nicht gefährlich. St. Pauli brachte das 1:0 über die Zeit.

St. Pauli reist am Freitagabend (18.30 Uhr) zum Nord- und Spitzenduell nach Kiel. Braunschweig empfängt am Samstag (13 Uhr) Hertha BSC.