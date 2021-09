St. Pauli erobert den Wildpark - Kiel ringt zehn Paderborner nieder

Im Spitzenspiel setzte sich Pauli beim KSC durch, zehn Paderborner unterlagen Dirk Bremsers Kielern. Düsseldorf fügte dem FCI die nächste Niederlage bei. Am Abend ist Schalke in Rostock gefordert, Regensburg feierte am Freitag einen späten Sieg.

Ins Spitzenspiel am Samstag starteten sowohl Karlsruhe als auch St. Pauli unverändert. Nach ausgeglichener Anfangsphase flankte Dittgen von links in die Mitte, Gersbeck beförderte das Leder mit dem rechten Arm ins eigene Tor (13.) - ein Total-Blackout des KSC-Keepers, der allerdings in der 21. Minute eine Großchance von Burgstaller zunichte machte. Kurz vor der Pause kam Kyereh im Laufduell mit Breithaupt im Strafraum zu Fall, Referee Winter zeigte auf den Punkt. Burgstaller waren die folgenden Diskussionen egal, er traf zum 2:0 für die Kiez-Kicker. Der KSC machte nochmal Druck, doch Hofmann scheiterte per Kopf gleich zweimal an starken Keeper Vasilj - und St. Pauli zeigte sich gnadenlos. Nach einem Konter traf Kyereh zum 3:0 (58.), damit war die Partie entschieden, auch wenn Joker Schleusener in der 79. Minute noch einmal verkürzte. St. Pauli klettert damit bis auf Tabellenplatz zwei.



Collins' Bärendienst: Interimscoach Bremser siegt in Paderborn

In Paderborn saß nach Ole Werners Abschied Interimscoach Dirk Bremser auf der Kieler Bank. Nach dicken Chancen von Justvan auf der einen und KSV-Angreifer Reese auf der anderen Seite ließ sich der bereits verwarnte Collins im Strafraum fallen, die offensichtliche Schwalbe hatte die Ampelkarte zur Konsequenz - der SCP musste ab der 28. Minute zu zehnt spielen. Dennoch ging Paderborn in Front, Michel zog mit links aus der Distanz ab und traf zur Führung für die Hausherren, gleichzeitig der Pausenstand. Ein von Heuer abgefälschter Porath-Schuss stellte jedoch den Ausgleich her - 1:1, 51. Minute. Der eingewechselte Skrzybski hatte dann Pech, sein Versuch landete am Pfosten (74.), dafür traf aber der eingewechselte Mees nach einer Ecke zum 2:1 (78.). Die dezimierten Paderborner fanden danach nicht mehr zurück, Kiel brachte dem Primus eine Niederlage bei.

Kastenmeiers Platzverweis kommt für den FCI zu spät

Aufsteiger Ingolstadt und Düsseldorf taten sich in Hälfte eins kaum weh. Erst kurz vor der Pause kam einmal Aufregung auf, als Keeper Kastenmeier Schmidts Schuss parierte (42.). In der 57. Minute kassierte der FCI aber sein 19. Gegentor in dieser Saison, Hofmann köpfte nach einer Freistoßflanke aus elf Metern ein. Ingolstadt steckte zwar nicht auf, doch ein "Strich" von Zimmermann machte die Hoffnungen in der 74. Minute zunichte. Zwar sah Keeper Kastenmeier nach einem Handspiel außerhalb des Strafraums in der 84. Minute die Rote Karte und Ingolstadt verkürzte in der Nachspielzeit per Elfmeter von Kaya auf 1:2, doch kurz darauf war Schluss. Der FCI bleibt bei vier Punkten auf dem vorletzten Platz hängen, Düsseldorf hat nun sieben Punkte aus drei Spielen geholt.



Schalke und die Siegpflicht

Bereits drei Niederlagen stehen für Bundesliga-Absteiger Schalke zu Buche, das jüngste 1:2 gegen Karlsruhe war der nächste Tiefschlag. Denn trotz Ballbesitzflut und Dominanz fehlte es an Ideen. Nun geht es am Samstagabend bei Hansa Rostock zu Werke (mit neuem Torwart, Ralf Fährmann muss auf die Bank) - und für S04-Coach Dimitrios Grammozis ist die Sache klar: "Wir waren gegen Karlsruhe nicht so 100 Prozent gallig und geil auf das Spiel, wie wir es in den letzten beiden Spielen waren. Mit 99,9, 99,5 oder 99 Prozent wird es schwer."



Aue krönt Aufholjagd nicht - Regensburg macht stark weiter

Regensburg durfte spät einen Dreier gegen Aue und die Tabellenführung feiern. imago images/Sascha Janne

Obwohl Aleksey Shpilevski zuletzt das Vertrauen ausgesprochen worden war, wurde kurzerhand Marc Hensel im Erzgebirge installiert. Doch auch mit dem neuen Trainer kam das noch ohne Sieg dastehende Aue am Freitag bei Überraschungsklub Jahn Regensburg anfangs nicht in Tritt. Nach Toren von Beste (7.) und Besuschkow (11.) stand es auch aufgrund schlechten Abwehrverhaltens früh 0:2. Doch die Sachsen gaben sich nicht auf, zeigten sich vor allem im zweiten Abschnitt mutig - und kamen in der Tat durch Kühn (52.) und Bussmann (87.) eindrucksvoll zurück. Der Punkt war zum Greifen nah, wurde dem FC Erzgebirge aber doch noch entrissen. Warum? Weil Jahn-Profi Albers in der Schlussminute der regulären Spielzeit noch das lautstark gefeierte 3:2 schoss. Damit gelang der Sprung zurück auf Rang 1.



Was der Freitag noch zu bieten hatte: Der 1. FC Heidenheim und Darmstadt 98 standen sich gegenüber - und für beide Klubs war die Prämisse dieselbe ... Mit einem Dreier konnte oben der Kontakt gehalten werden, mit einer Niederlage wäre vorübergehend das graue Mittelfeld angesagt. Der lachende Sieger war am Ende der FCH, der mit dem erst in der 84. Minute erreichten 2:1 den dritten Dreier am Stück einsackte. Während der Elf von Kult-Coach Frank Schmidt damit vorübergehend der Sprung auf Platz 2 gelang, blieb der SV98 stecken.



Showdown in Hamburg - Rückkehrer beim SVS

Hält nichts von verfrühter Euphorie: Robert Klauß. imago images/Zink

Am Sonntag richtet sich der Blick vor allem auf einen hochspannenden Vergleich: Der als einziger Zweitligist noch ungeschlagene 1. FC Nürnberg trifft auf den mit Derby-Selbstvertrauen vollgetankten Hamburger SV. Klar ist: Der Sieger würde sich vorn etwas verankern. FCN-Coach Robert Klauß macht übrigens bei der sich breit machenden Euphorie im Umfeld nicht mit. "Ich bin Trainer, kein Träumer", so der Klauß’sche Konter auf mögliche Gedankenspiele, ob es denn in dieser Saison schon zum Aufstieg reichen könne. "Ich lasse mich nicht locken, das Spielchen spiele ich nicht mit."



Ein Dämpfer der Träume hat vergangene Woche das Fanlager an der Weser erhalten, nun gilt es für Werder Bremen, beim gut gestarteten Aufsteiger Dynamo Dresden wieder dreifach zu punkten. Interessant: Im Sachsenland könnte es zum Duell der beiden Mai-Brüder kommen. Der in Dresden geborene Lars Lukas ist im Sommer vom FC Bayern zum SVW gekommen, während Sebastian Kapitän der SGD ist.



Und auch in den Keller wird zum Abschluss geblickt. Denn wenn Hannover 96 und der SV Sandhausen die Klingen kreuzen, dann steht auch hier ein richtungsweisendes Duell an. Können die anfangs doch recht schlingernden Niedersachsen nach zuletzt zwei Siegen am Stück den Trend aufrechterhalten? Oder gelingt den Sandhäusern nach drei Pleiten am Stück mitsamt anschließender Trainerentlassung (Gerhard Kleppinger und Stefan Kulovits) in Spiel eins unter Trainer-Rückkehrer Alois Schwarz direkt der Startschuss in Richtung sicheres Ufer?