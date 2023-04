St. Pauli erhöht mit zehntem Sieg in Folge den Druck im Aufstiegsrennen - HSV kanzelt 96 ab

Der HSV kanzelte Hannover mit 6:1 ab, Braunschweig jubelte gegen Lautern, der Club rettete gegen den KSC ein spätes Remis. St. Pauli holte im Topspiel gegen Heidenheim den zehnten Sieg in Folge. Am Sonntag steht der Abstiegskampf im Blickpunkt.

Am Samstagabend hat sich der FC St. Pauli mit einem 1:0-Sieg gegen Heidenheim endgültig im Aufstiegsrennen festgesetzt - und gleichzeitig seine beeindruckende Serie auf zehn Siege in Folge ausgebaut. Ein Strahl von Hartel in den Winkel sorgte kurz vor der Halbzeitpause für die Führung für die Gäste aus Norddeutschland.

Im zweiten Durchgang übernahm Heidenheim vermehrt die Kontrolle, wurde aber zu selten gefährlich. Zwar verpasste der eingewechselte Otto unter anderem mit einem Lattentreffer die vorzeitige Entscheidung, dennoch brachte St. Pauli den Dreier ins Ziel und verkürzte damit den Rückstand auf den FCH, der den Relegationsrang belegt, auf nur noch vier Zähler.

HSV kehrt in Erfolgsspur zurück

Seit drei Partien hatte der Hamburger SV auf einen Dreier warten müssen und war dadurch auf Rang drei zurückgefallen. Am frühen Samstagnachmittag kehrten die Rothosen durch ein souveränes 6:1 im Nordduell gegen Hannover 96 wieder in die Erfolgsspur zurück. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn der HSV war nach Anlaufschwierigkeiten zu Beginn in der Folgezeit das aktivere und offensivere Team mit der besseren Spielanlage. Die Tore fielen dank konsequenter Chancenverwertung fast zwangsläufig: Kittel (34.), Benes (41., 61.), Glatzel (65.), Königsdörffer (75.) und Reis (87.) machten das halbe Dutzend für das Walter-Team voll. Köhn gelang für die Niedersachsen nur der zwischenzeitliche Anschlusstreffer (52.).

Duah rettet Club Remis gegen den KSC - Braunschweig jubelt im Aufsteigerduell

Der 1. FC Nürnberg konnte ein zumindest teilweise versöhnliches Ende einer ansonsten enttäuschenden englischen Woche feiern. Gegen den Karlsruher SC kam der Club zu einem 1:1. In Hälfte eins war der Altmeister das aktivere Team mit der Mehrzahl an Chancen, doch Karlsruhes Kaufmann (26.) machte das einzige Tor, während die Franken mit ihrer Chancenverwertung haderten. Nach dem Seitenwechsel wurde die Partie immer zerfahrener mit nur noch wenigen Torraumszenen. Gegen Ende wurde es aber noch einmal packend: Zunächst wurde ein Duah-Treffer vom VAR wieder einkassiert (86.), dann gab es nach VAR-Hinweis Elfmeter für Nürnberg und die Ampelkarte für Karlsruhes Franke. Duah ließ sich von der Hektik nicht anstecken und traf zum 1:1-Endstand (90.+4).

Eintracht Braunschweig hat das Aufsteigerduell gegen den 1. FC Kaiserslautern mit 1:0 für sich entschieden und drei ganz wichtige Zähler im Kampf gegen Abstieg eingefahren. Mann des Tages war Ujah, der in der 77. Minute zum Sieg traf. Die beiden Kontrahenten boten ein kurzweiliges und temporeiches Duell mit einigen Chancen auf beiden Seiten. Nach der Führung zogen sich die niedersächsischen Löwen etwas zurück, doch die Roten Teufel konnten der Partie keine Wende mehr geben.

Hansa Rostock: Gelingt Schwartz im zweiten Spiel der erste Sieg?

Am Sonntag werden die restlichen fünf Partien zur selbigen Uhrzeit (13.30 Uhr) ausgespielt. Hansa Rostock ist gegen Holstein Kiel gefordert. Der neue Trainer Alois Schwartz erlebte bei seinem Debüt als Koggen-Coach einen rabenschwarzen Tag - in Magdeburg setzte es eine deutliche 0:3-Pleite.

Nach sechs Spielen ohne Sieg sowie der aktuellen Platzierung auf dem direkten Abstiegsrang 17 wird die Lage an der Ostsee immer ungemütlicher. Besonders viel spricht nicht für einen Befreiungsschlag: Hansa ist das zurzeit heimschwächste Team der Liga.

Punktet die Arminia weiter unter Koschinat?

An der Alm ist seit der Übernahme von Trainer Uwe Koschinat ein wenig Ruhe eingekehrt. Unter der Regie des 51-Jährigen sammelte die Arminia in drei Spielen achtbare sieben Punkte. Bielefeld hat die abstiegsbedrohenden Ränge vorerst verlassen. Nachlassen sollte man allerdings noch nicht.

Mit nur drei Punkten Vorsprung auf Rang 17 könnte sich die Lage schnell wieder ins Negative wenden. Mit Düsseldorf wartet ein Gegner, der den zurzeit unrealistisch erscheinenden Aufstieg noch nicht ganz abgeschrieben hat. Auf den Dritten Hamburger SV waren es vor dem Wochenende sieben Zähler.

Hält Darmstadt die Verfolger auf Distanz?

Die Lilien marschieren zurzeit als Tabellenführer in Richtung Aufstieg. Mit einem Sieg gegen Paderborn würden die Hessen die Verfolger aus Heidenheim und Hamburg (vielleicht bald auch der FC St. Pauli) auf Distanz halten. Bei den Ostwestfalen ist der Aufstieg auch noch möglich. Bei noch acht ausstehenden Partien betrug der Rückstand auf Rang drei nur sieben Punkte.

Mit diesem will sich beim SCP zurzeit aber keiner mehr beschäftigen. Dies hatte Coach Lukas Kwasniok unlängst nach der Niederlage in Regensburg (0:1) betont: "Um den Aufstieg geht es aktuell nicht", sagte Kwasniok nach dem damals vierten Spiel ohne Sieg bei der ARD. Die Durststrecke ist inzwischen immerhin beendet: Gegen Fürth gab es einen 3:2-Sieg.

Duell zweier "Augsburger" in Sandhausen

Erst einen Sieg fuhr der 1. FC Magdeburg in seiner Historie gegen Jahn Regensburg ein. Der Jahn hätte sicherlich nichts dagegen, wenn dies so bliebe. Weil der mutige Auftritt bei vor Selbstvertrauen strotzenden Kiez-Kickern (0:1) nicht punktemäßig belohnt wurde, rangiert die Elf von Mersad Selimbegovic weiterhin auf dem Relegationsrang.

In Sandhausen treffen sich am Sonntag zwei Augsburger Spieler. Sowohl Lukas Petkov (SpVgg Greuther Fürth) als auch Raphael Framberger (SV Sandhausen) wollen zurzeit bei ihren Leihstationen im Bundesliga-Unterhaus Spielpraxis sammeln. Mehr Druck auf dem Kessel haben Frambergers Mannen. SVS-Trainer Tomas Oral hat in den fünf Partien seit seiner Amtsübernahme noch kein Spiel gewonnen - der Abstieg rückt kontinuierlich näher.