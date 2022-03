St. Pauli distanziert Heidenheim - Effektiver KSC verstärkt Aues Sorgen

Der FC St. Pauli hat sich im Spitzenspiel gegen den 1. FC Heidenheim knapp durchgesetzt, distanziert den Verfolger und knackt als erstes Team die 50-Punkte-Marke. Für Aue bleibt die Situation nach dem 0:3 gegen effektive Karlsruher äußerst prekär.

Kyereh erlöst St. Pauli

Der FC St. Pauli hat das Spitzenspiel am Freitagabend gegen Heidenheim mit 1:0 für sich entschieden. Vor fast vollem Millerntor taten sich die Kiez-Kicker gegen den FCH schwer, die Gäste erarbeiteten sich ein Chancenplus. Die Schultz-Elf kam druckvoller aus der Kabine und ging mit Kyerehs 10. Saisontor in Führung (67.). Burgstaller hätte fast nachgelegt, am Ende reichte es aber auch so, weil ein Kleindienst-Kopfball nur an den Querbalken klatschte. St. Pauli untermauert seine Aufstiegsambitionen, klettert zumindest bis zum Topduell zwischen den zuvor punktgleichen Bremern und Darmstädtern ganz hoch. Heidenheim hat nun schon neun Zähler Rückstand auf die Hamburger.

Hofmanns Nummer 15: KSC verstärkt Aues Sorgen

Aue, das die letzten fünf Heimspiele gegen den Karlsruher SC gewonnen hatte, hatte sich viel vorgenommen, stand am Ende aber nach einem 0:3 mit leeren Händen da und muss sich langsam mit der 3. Liga befassen. Erzgebirge, ohne Stammkeeper Männel (Bank), war zunächst das bessere Team, ließ hinten nichts zu und hatte vorne drei gute Chancen. Doch der erste KSC-Schuss auf das Tor saß: Drei Auer verpassten die Kugel, Hofmann markierte seinen 15. Saisontreffer (54.). Wanitzek mit einem klasse Tor und Lorenz legten nach. Für die Gäste endet eine Serie von vier sieglosen Spielen.