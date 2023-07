St. Pauli: Die Weichenstellung mit Bornemann

Im Dezember musste vor allem der Sportchef schwere Stürme aushalten, jetzt haben Andreas Bornemann und der FC St. Pauli das Arbeitsverhältnis vorzeitig über 2024 hinaus ausgedehnt. Eine angesichts der Entwicklung logische Entscheidung.

Die Freistellung von Ex-Trainer und Vereinsikone Timo Schultz während der WM-Pause hatte den 51-Jährigen in der Fanszene zur Zielscheibe gemacht. Der öffentliche Vorwurf: Er habe aus persönlichen Motiven gehandelt. "Das", sagt er, "war einfach Blödsinn. Wir haben Timo hier zum Cheftrainer gemacht, haben nach dem ersten Halbjahr auf Platz 17 an ihm festgehalten. Es ging allein um inhaltliche Einschätzungen. Es hat in den 20 Jahren, die ich in diesem Job bin schon mehrere schwere Momente gegeben, aber die Kombination aus unserem Tabellenstand und den emotionalen Ausbrüchen rund um den Trainerwechsel waren maximal fordernd."

Auch Bornemanns Weitsicht und Mut, einen Fanliebling durch den damals erst 29-jährigen Assistenten Fabian Hürzeler zu ersetzen, führt Oke Göttlich nun bei der Begründung für die Vertragsverlängerung an. "Andreas ist ein anerkannter Fachmann, der absolut loyal und im Sinne des Vereins agiert und dabei auch vor schwierigen Entscheidungen keine Angst hat", erklärt der Präsident.

Göttlich: "Wir haben einen mit Weitsicht aufgebauten Kader"

Ein weiteres Qualitätsmerkmal ist die signifikante Kaderveränderung: St. Paulis Aufgebot beheimatet seit Bornemanns Einstieg im Sommer 2019 anders als in der Vergangenheit wieder Profis mit Potenzial für mehr. In dieser Transferperiode sind mit Lukas Daschner (Bochum) und Leart Paqarada (Köln), wenn auch ablösefrei, zwei Akteure in die Bundesliga gewechselt. Im Vorjahr bescherte Daniel-Kofi-Kyereh mit seinem Wechsel für 4,5 Millionen Euro die höchste Einnahme der Vereinsgeschichte. Auch im aktuellen Aufgebot stimmt die Mischung aus Routine und Perspektive. "Wir haben einen mit Weitsicht aufgebauten Kader", schwärmt Göttlich, "das haben wir der Arbeit und dem unermüdlichen Einsatz von Andreas zu verdanken. Er hat die Substanz erhöht und Transfererlöse erwirtschaftet."

Bornemann ist noch lange nicht fertig auf St. Pauli - für viele Experten hat der neue Kader in Verbindung mit dem von ihm geförderten und beförderten Trainer-Talent Hürzeler Aufstiegsreife. Der Sportchef freut sich deshalb auf die Fortsetzung seiner Arbeit: "Ich bin der Überzeugung, dass der FC St. Pauli ein sehr gutes Umfeld bietet, um sportlich auch kontinuierlich sein zu können." Und genau dieses hat er schon vor wenigen Wochen im kicker ausgegeben: "Es wäre das völlig falsche Signal, nach unserer erfolgreichen Halbserie jetzt möglichen Rückschlägen vorzubauen oder Erwartungen einzubremsen." Die Weichen für die Fortsetzung der Erfolgsgeschichte sind seit Freitag nun auch offiziell gestellt.