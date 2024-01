St. Pauli: Das Spiel ohne Trainer

Der Auftritt bei Fortuna Düsseldorf hält Besonderheiten parat für den FC St. Pauli: Schon drei Tage später steht im DFB-Pokal, dann am heimischen Millerntor, das nächste Duell mit den Rheinländern an, und: Beim Teil 1 des Doppelpacks fehlt der Trainer.

Fabian Hürzeler muss nach seiner vierten Gelben Karte im Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:0) beim Topspiel auf der Tribüne Platz nehmen. Dafür hatte er sich schon am Wochenende das Büßergewand übergeworfen ("Das sollte mir nicht passieren, ich werde mir für die Mannschaft etwas einfallen lassen"), seit Beginn dieser Trainingswoche aber geht es darum, das Bestmögliche aus der Situation zu machen.

Persönlicher Leidensdruck

Die Regularien jedenfalls geben mehr her, als der 30-Jährige zunächst vermutet hatte. "Es ist mehr erlaubt, als wir gedacht haben", verrät Hürzeler, "bei einer Gelb-Sperre ist für einen Trainer mehr möglich als bei einer Rot-Sperre." Das bedeutet: "Ich kann vor dem Spiel bei der Mannschaft sein und auch in der Halbzeit." Klar ist, dass der persönliche Leidensdruck groß sein wird: "Es wird definitiv schwer für mich, ich werde mir einen Platz suchen, wo ich ruhig und sachlich auf das Spiel blicken kann."

Wo genau er während der Partie sitzen wird, hat der Coach noch nicht verraten. Ohnehin aber ist das Vertrauen in seinen Assistenten Peter Nemeth groß. Der 51-jährige Slowake, zuvor lange an der Seite von Uwe Neuhaus, war im vergangenen Winter nach der Beförderung von Hürzeler ganz gezielt als erfahrener Fachmann verpflichtet worden, arbeitet sehr vertrauensvoll mit dem Trainer-Aufsteiger zusammen und genießt sowohl im Staff als auch innerhalb des Kaders große Wertschätzung. "Peter", sagt Hürzeler, "vertraue ich mehr als 100 Prozent. Er ist ein absoluter Fachmann, hat große Erfahrung und ein besonderes Auge für das Spiel."

"Das kann auch einen Ruck geben"

Auch deshalb fürchtet er nicht, dass sein Fehlen an der Linie im Duell mit einem der ärgsten Verfolger nachhaltig negativen Einfluss hat. "Ich merke in den Einheiten, dass die Mannschaft das gar nicht so sehr an sich ranlässt. Ich spüre aber das große Vertrauen, dass die Jungs in Peter haben. Das kann auch einen Ruck geben."

Jener Ruck könnte nötig werden vor dem ersten der beiden Kräftemessen mit den Fortunen. Denn Hürzeler sieht sie individuell als die mit am besten besetzte Mannschaft der Liga. "Es ist ein Top-Gegner, der den Anspruch hat, aufsteigen zu wollen." Klar ist, dass der am Samstag gesperrte Trainer den Doppelpack nicht im Paket angeht. "Dass wir am Dienstag schon wieder gegen Düsseldorf spielen, spielt im ersten Spiel überhaupt keine Rolle."