St. Pauli darf gegen Heidenheim voll auslasten

Der FC St. Pauli darf gegen Heidenheim das heimische Millerntor wieder voll auslasten und könnte den Verfolger vor ausverkauftem Haus empfangen. Es gilt weiterhin die 2G+-Regelung und Maskenpflicht.

Im jüngsten Heimspiel gegen den Karlsruher SC waren bereits 22.158 Zuschauer zu Gast, doch gegen Verfolger Heidenheim dürfen wieder alle 29.546 Plätze am Millerntor belegt werden . Der Antrag des FC St. Pauli für eine Vollauslastung des Stadions wurde am Montag offiziell genehmigt.

Doch beim Heimspiel gilt - entgegen dem gemeinsamen Aufruf der Fanklubs - weiterhin die 2G+-Regelung und eine Maskenpflicht während des gesamten Stadionaufenthalts.

Für St. Pauli gilt es am Freitag, im Rennen um die Aufstiegsränge vorzulegen. Die Konkurrenten Darmstadt und Bremen stehen sich am Samstag im Topspiel gegenüber. Anpfiff der Partie am Kiez ist am Freitag um 18.30 Uhr (LIVE! bei kicker).