St. Pauli braucht mehr als nur Neue

Im Grunde genommen ist alles eine Frage der Perspektive. Der FC St. Pauli hat beim 4:4 in Karlsruhe mit zweimaligem Zwei-Tore-Rückstand Mentalität nachgewiesen. Und doch abermals demonstriert, dass es nicht gelingt, eine Balance herzustellen. Dass dies seit einem Jahr so ist, wird Gegenstand der nun anstehenden Analysegespräche sein.

Ganze acht Siege hat der Wintermeister von 2021 im Kalenderjahr 2022 eingefahren. Eine niederschmetternde Bilanz, die zweierlei aussagt: Der Kiez-Klub befindet sich nicht lediglich in einer Leistungsdelle. Und: Der Absturz ist nicht allein an den Abgängen der Topscorer Guido Burgstaller (Rapid Wien) und Daniel-Kofi Kyereh (SC Freiburg) festzumachen.

Sportchef Andreas Bornemann, zwei Jahre lang verantwortlich für den Substanzaufbau im Kader, muss sich zurecht damit auseinandersetzen, dass dieses Duo nicht gleichwertig ersetzt wurde. Er muss aber in der sportlichen Bestandsaufnahme auch den Finger in die Wunde legen, weshalb die Mannschaft, angefangen in der Rückrunde der Vorsaison noch mit Kyereh und Burgstaller, schon lange an ähnlichen Symptomen krankt: Auswärts gelang seit Februar kein Sieg; defensive Anfälligkeit war anfangs der Preis für Offensivfußball, und umgekehrt litt unter der jüngsten Akzentuierung auf Stabilität das Offensivspiel - bis der Jahreskehraus im Wildpark wild geriet und eine Mischung aus allem war.

"Ich bin gleichzeitig stolz und sauer auf mein Team"

Timo Schultz bilanzierte nach der Punkteteilung, die ein Überwintern auf Platz 15, punktgleich mit dem Vorletzten Magdeburg, bedeutet: "Ich bin gleichzeitig stolz und sauer auf mein Team." Das demonstrierte, dass es sich wehrt, was für den Trainer spricht. Es wies aber nicht nach, dass es dessen Marschroute nicht konsequent umsetzen kann. Wie schon zuvor im Heimspiel gegen Kiel (0:0) nicht, nach dem der Coach öffentlich den Mut bei seinen Spielern vermisst hatte.

Bornemann ist bereits dabei, den Markt nach Verstärkungen zu sondieren, will trotz des Doppelpacks von Johannes Eggestein in der Offensive nachlegen, muss angesichts der Ungewissheit um David Nemeth (Schambeinentzündung) aber auch die Abwehr im Blick haben. Die vier Gegentore in Karlsruhe waren ein letzter Hinweis, dass die augenblickliche Notbesetzung nicht zweitliga-reif ist.

Muss vieles im Blick haben und den Markt sondieren: St. Paulis Sportchef Andreas Bornemann. IMAGO/Baering

Die Vorträge der Mannschaft spätestens seit dem Herbst aber liefern Belege, dass St. Pauli womöglich mehr als Korrekturen am Kader benötigt. Es geht vor allem um Balance. Und so leidenschaftlich der Schlussakt am vergangenen Samstag auch ausfiel, ein Mutmacher für die Wende war er nicht.