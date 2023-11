St. Pauli bangt um Smith

Vor rund zwei Wochen in Paderborn hatte St. Paulis Trainer Fabian Hürzeler auf Eric Smith verzichtet, weil er keinen längeren Ausfall bei seinem Abwehrchef wegen Adduktorenproblemen riskieren wollte. Vor dem Trip nach Elversberg wackelt der Einsatz des Schweden nun erneut.

Der Respekt vor dem Aufsteiger ist gewaltig beim Tabellenführer. "Eine harte Probe", erwartet Kapitän Jackson Irvine und Hürzeler lobt: "Es ist beeindruckend, was sie leisten. Sie sind eine der formstärksten Mannschaften derzeit." Klar ist, dass der Coach im Saarland gern auf seine Bestbesetzung und auf Smith setzen würde. Doch der 26-Jährige hatte beim Pokalabend gegen Schalke 04 (2:1 nach Verlängerung) nach knapp 100 Minuten den Arm gehoben und das Signal zur Auswechslung gegeben. Im Anschluss an das Weiterkommen verriet er den Grund: "Ich habe wieder meine Adduktoren gespürt. Wir werden in den kommenden Tagen sehen wie es aussieht."

Hürzelers Blick auf die Adduktoren von Smith ist ein banger. "Wir wissen, dass das bei Eric bei höherer Belastung immer mal wieder passieren kann. Wir müssen jetzt die nächsten Tage abwarten." In seinem System ist der spielstarke Blondschopf der absolute Eckpfeiler und mit seinen messerscharfen Pässen eigentlich unersetzlich im Aufbau. Dennoch sagt Hürzeler: "Wir haben einen breiten Kader."

Diese Breite hatte er im Pokal ausgenutzt, unter anderem Ersatzkeeper Sascha Burchert, Philipp Treu, Danel Sinani und Simon Zoller Bewährungschancen gegeben. Beim Härtetest gegen den starken Neuling sind keine Experimente geplant: Stammkeeper Nikola Vasilj wird ebenso zurückkehren wie Oladapo Afolayan und Johannes Eggestein, der gegen Schalke als Joker traf.

Wie der Trainer Smith bei einem Ausfall in Elversberg ersetzen würde, liegt auf der Hand: Schon beim 2:2 in Paderborn hatte er die Variante mit Hauke Wahl im Zentrum gewählt, den rechten Part in der Dreierkette übernahm Adam Dzwigala. Als Smith am Dienstag gegen die Gelsenkirchener vom Feld musste, stellte Hürzeler ebenfalls auf diese Besetzung um. Noch aber bleibt Rest-Hoffnung, dass Mr. Unersetzlich am Freitagabend vielleicht doch nicht ersetzt werden muss. Sebastian Wolff