St. Pauli bangt um Daschner

Lukas Daschner vom FC St. Pauli droht eine Pause. Der Mittelfeldspieler zog sich eine Knieverletzung zu.

Wie die Kiez-Kicker am Montag mitteilten, hat sich der 22-Jährige im Training am Montag eine Verletzung am Knie zugezogen. Eine genaue Diagnose steht noch aus.

Daschner war vor der Saison 2020/21 vom MSV Duisburg ans Millerntor gewechselt und kam in der abgelaufenen Saison auf 24 Ligaspiele. Dabei wurde er allerdings 22-mal eingewechselt. Besonders in der starken Rückrunde St. Paulis war es für ihn schwierig, in die erste Elf zu rutschen.

Für diese Saison hat sich der gebürtige Duisburger, der seit 2013 in der Jugend des MSV ausgebildet wurde, deshalb mehr Spielzeit im Team von Trainer Timo Schultz vorgenommen. "Die Karten werden wieder neu gemischt", sagte er vor Saisonbeginn auf der FCSP-Website. In den ersten beiden Liga-Partien reichte es für ihn aber wieder nur zu einem Bankplatz. Nun könnte sein Vorhaben jäh unterbrochen werden.