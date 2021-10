St. Pauli als Blaupause für Werder? Anfang: "Sie werden jetzt belohnt"

Fünf Ligasiege in Folge, dazu das Weiterkommen im DFB-Pokal - der SV Werder Bremen trifft am Samstag auf die derzeit formstärkste Mannschaft im deutschen Profi-Fußball. Trainer Markus Anfang hat den Weg des FC St. Pauli bis auf Platz eins der 2. Liga genau verfolgt und scheint gewisse Parallelen festzustellen.

Es hatte etwas länger gedauert am Mittwochabend. Erst nach 120 Minuten entschied der FC St. Pauli die DFB-Pokalpartie in der 2. Runde bei Liga-Konkurrent Dynamo Dresden für sich: 3:2 nach Verlängerung, sicherlich ein Kraftakt. Man könnte also durchaus einen Vorteil vermuten für den SV Werder Bremen, dem eine solche Belastung - weil bereits in der ersten Pokalrunde ausgeschieden - unter der Woche dagegen erspart geblieben ist. Doch Markus Anfang sieht das anders.

"Wenn du von Woche zu Woche erfolgreich bist", sagte der Werder-Coach über den kommenden Gegner am Samstagnachmittag (13.30 Uhr), "und du spielst 120 Minuten im Pokal und gewinnst ebenfalls - das merkst du nicht. Du empfindest diese Belastung nicht." Und bekanntlich ist der FC St. Pauli zurzeit überaus erfolgreich, wie allein die jüngsten Ergebnisse in der Liga zeigen: 4:0, 4:2, 3:0, 3:1, 4:1. Die Hamburger führen die Tabelle nach elf Spielen mit drei Punkten Vorsprung und den ligaweit meisten erzielten Treffern souverän an.

Sie werden jetzt dafür belohnt, dass sie vor einem Jahr nicht in Aktionismus verfallen sind. Markus Anfang über den FC St. Pauli

Dabei sah das zum gleichen Zeitpunkt der Vorsaison noch ganz anders aus, worauf auch Anfang während der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag mehrfach hinwies: "Ich habe das noch alles im Kopf." Mit acht Punkten war St. Pauli seinerzeit Vorletzter, doch großartige Unterschiede zur Mannschaft von vor etwa einem Jahr bestehen, mal abgesehen von wenigen personellen Anpassungen, eigentlich nicht.

Für Anfang kommt jene Entwicklung allerdings nicht von ungefähr - weil ihr offenbar ausreichend Zeit eingeräumt wurde. Die Hamburger hätten sich auch in schlechten Phasen nicht beunruhigen lassen, "sondern haben weitergearbeitet", sagte Bremens Trainer, "sie werden jetzt dafür belohnt, dass sie vor einem Jahr nicht in Aktionismus verfallen sind und die Mannschaft kontinuierlich aufgebaut haben". In Bremen gibt es seit Saisonbeginn ja ganz ähnliche Themen, und es klang fast nach einem leisen Plädoyer: Schaut mal, was möglich sein kann, wenn man nur genügend Geduld aufbringt.

Tabelle ist noch kein akutes Thema

Ob ein ganzes Jahr nun ein geeigneter Maßstab sein kann, um auch Anfang an einer solchen Entwicklung zu messen, müssen wohl in erster Linie die Werder-Verantwortlichen beantworten. Noch ist das Thema "Tabelle", mit den Bremern auf Platz zehn, laut den Aussagen des Trainers und auch von Clemens Fritz zumindest kein so akutes, dass man sich permanent damit beschäftigen würde. Da zeigten sich Bremens Leiter Profifußball und Anfang einig: Von Spiel zu Spiel denken, weil das nächste doch tatsächlich immer das schwierigste sei.

So sei übrigens auch der aktuelle Lauf des FC St. Pauli zu begründen, erklärte Anfang: "Das ist dieses Selbstvertrauen, das du dir erarbeitest, wenn du entsprechende Erfolgserlebnisse hast." Von Spiel zu Spiel steige das Selbstwertgefühl, die Überzeugung in das eigene Spiel. "Das ist das Wesentliche und das hat St. Pauli hinbekommen", so der 47-Jährige. In Bremen mangelt es noch an vielen dieser Dinge. Aber: So ein Spiel gegen den Tabellenführer bietet diesbezüglich ja immer auch gewisse Möglichkeiten.