St. Otmar St. Gallen holt zwei Talente von den Kadetten Schaffhausen

Der 6. der Hauptrunde in der Quickline Handball League, der TSV St. Otmar St. Gallen, hat sich mit zwei Talenten von den Kadetten Schaffhausen verstärkt. Trainer Michael Suter zeigte sich begeistert.

Mit Gregor Rilak und Maël Tobler-Larocque kommen zwei vielversprechende Schweizer Talente zum TSV St. Otmar. Beide sind vom St. Galler Projekt überzeugt und möchten unter Trainer Michael Suter den nächsten Karriereschritt machen. Beide kommen von den Kadetten Schaffhausen.

Gregor Rilak besuchte während seines vierjährigen Engagements bei den den Kadetten auch die Suisse Handball Academy. Der 23-jährige Kreisläufer, der in allen Junioren-Nationalteams zu Einsätzen kam, bringt eine Masse von 198cm und 115kg mit.

Er kommt mit dem Ziel nach St. Gallen, der Mannschaft in der Deckung zu Stabilität zu verhelfen, sich in der Quickline Handball League durchzusetzen und somit als Teil des Teams zum Erfolg beizutragen. Rilak unterschrieb einen Vertrag über ein Jahr, mit der Option auf eine weitere Saison.

"Passen genau in unser Konzept"

Maël Tobler-Larocque wird hingegen für zwei Jahre von den Kadetten Schaffhausen an den TSV St.Otmar ausgeliehen. Auch der 19-jährige Rückraumspieler möchte den nächsten Karriereschritt machen und regelmäßig Erstligaluft schnuppern. Tobler-Larocque besuchte während drei Jahren die Suisse Handball Academy.

Im Juli wird der 200cm grosse und 99kg schwere Rechtshänder zusammen mit seinen künftigen Teamkollegen Jan Brülisauer und Simon Locher bei der U20-Europameisterschaft in Slowenien im Einsatz sein. Als Team zusammenwachsen und einen Playoff-Platz erreichen, sind seine Ziele beim TSV St.Otmar.

Trainer Michael Suter freut sich über die beiden Neuzugänge: "Wir freuen uns alle sehr, dass wir mit Gregor Rilak und Maël Tobler-Larocque unseren Kader mit zwei weiteren jungen Schweizer Talenten komplettieren können. Mit ihrer Körperlichkeit, ihrem Willen und ihrer grossen Motivation passen sie genau in unser Konzept. Sowohl Maël als auch Gregor haben sich seit dem Bekanntwerden des Umbruchs in St.Gallen sehr für einen Kaderplatz bei uns interessiert. Mir persönlich bedeutet es viel, die mit den beiden in der Suisse Handball Academy begonnene Zusammenarbeit weiterführen zu können."