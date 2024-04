Draisaitl rettet Oilers einen Punkt - Matthews auf Lemieux-Kurs

Die Edmonton Oilers haben in St. Louis nach Verlängerung verloren. Leon Draisaitl sicherte den Kanadiern einen Punkt. Auston Matthews erhöht derweil sein Trefferkonto weiter schier unaufhaltsam. Die NHL am Dienstagmorgen.

Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers verloren trotz des 39. Saisontors des Kölners mit 2:3 in der Overtime bei den St. Louis Blues und kassierten damit nach zuletzt drei Siegen wieder eine Niederlage. Draisaitl gelang im Schlussdrittel assistiert von Superstar Connor McDavid (97. Vorlage) der Treffer zum 2:2 (55.), in der Verlängerung traf dann aber Brandon Saad nach gut zwei Minuten für St. Louis zum Sieg. Der Deutsche punktete damit im achten Spiel in Serie und erhöhte auf 99 Scorerpunkte. Der 28-Jährige steht somit kurz davor, die Saison zum dritten Mal in Folge mit einer dreistelligen Gesamtzahl zu beenden. Als Fünfter der Western Conference liegt Edmonton trotz der Niederlage weiter auf Playoff-Kurs.

Red Wings wahren Chance

Moritz Seider verbuchte mit den Detroit Red Wings unterdessen ein 4:2 beim Tampa Bay Lightning und bereitete den Treffer zum 3:2 von David Perron vor. Für Seider war es die 31. Torvorlage der Saison. Der Einzug in die Playoffs wird für die Red Wings, die zuvor vier Partien in Serie verloren, weiter eine knifflige Sache bleiben. Aktuell hat das Team aus "Motor City" wie die Washington Capitals, die den zweiten Wildcard-Spot im Osten halten, 82 Punkte auf dem Konto, aber bereits zwei Spiele mehr absolviert.

Torhüter Philipp Grubauer gewann derweil mit den Seattle Kraken 4:2 bei den San Jose Sharks um Angreifer Nico Sturm. Grubauer parierte 24 von 26 Schüssen, Sturm blieb während seiner knapp 16 Minuten auf dem Eis ohne Scorerpunkt. Während die Sharks schon aus dem Rennen sind, hat Seattle noch eine kleine rechnerische Chance auf eine Wildcard.

Matthews weiter schussstark

Im Topduell der Atlantic Division zwischen den Toronto Maple Leafs und den Florida Panthers traf NHL-Toptorjäger Auston Matthews beim 6:4-Sieg der Kanadier zum 61. und 62. Mal in dieser Saison. Gegen den möglichen Playoff-Rivalen traf der Superstar im ersten Abschnitt zum 2:0 und in der Schlussminute ins leere Tor zum Endstand. "Unglaublicher Spieler, ein künftiger Hall-of-Famer", lobte Teamkollege Nicolas Robertson den Goalgetter. "Ich hoffe, er schafft die 70 noch." Damit würde Matthews den Wert von NHL-Ikone Mario Lemieux (69) aus der Saison 1995/96 übertreffen. Seither war kein NHL-Profi besser.