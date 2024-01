St. Gallen trennt sich überraschend von Sportchef Sutter und installiert Stilz

Der FC St. Gallen hat am Mittwoch überraschend die Trennung von Sportchef Alain Sutter bekanntgegeben. Der frühere Bundesliga-Profi wird durch Roger Stilz ersetzt, in Deutschland aus seiner Zeit beim Hamburger SV, dem FC St. Pauli und Jahn Regensburg bekannt.

Der FC St. Gallen stellt sich in der sportlichen Führungsebene neu auf. Der bisherige Taktgeber Alain Sutter (55) spielt in den Plänen der "Espen" keine Rolle mehr und muss den Klub nach sechs Jahren verlassen.

"Es ist nicht gut, wenn die gesamte sportliche Verantwortung auf den Schultern einer Person lastet", erklärte St. Gallens Präsident Matthias Hüppi den Schritt am Mittwoch in einer Pressekonferenz. "Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen", so Hüppi weiter, ein Gespräch mit Sutter habe "keinen Konsens" ergeben. "Wir haben uns daher nach intensiven Diskussionen entschieden, ihn von seinen Aufgaben als Sportchef zu entbinden."

Euphorie unter Sutter, Hüppi und Zeidler

Sutter war Anfang 2018 nach St. Gallen gekommen und hatte mit der Führung um Klubchef Hüppi und den deutschen Trainer Peter Zeidler in der Ostschweiz eine neue Euphorie entfacht. Der Vertrag des ehemaligen Bundesliga-Profis Sutter (1. FC Nürnberg, Bayern München) hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 2025.

Der Schritt sei keine Kurzschlussaktion, so Hüppi, der gestand, dass die Entscheidung "nicht leicht" fallen würde. Nachdem die Trennung am Dienstag beschlossene Sache war, wollte der Traditionsverein dies auch schnell kommunizieren. "Mir ist wichtig zu sagen, dass wir uns weiterhin in die Augen schauen können. Der Respekt ist mir extrem wichtig", sagte Hüppi zum Dienstende Sutters.

Stilz folgt auf Sutter

Hüppi gab im Rahmen der PK auch bekannt, wer Sutter nachfolgen wird. Der Ostschweizer Roger Stilz (46) rückt mit einem bis 2025 laufenden Vertrag ins Amt, der bislang hauptsächlich in Deutschland arbeitete. So etwa als Co-Trainer beim Hamburger SV oder als Sportlicher Leiter im Nachwuchs des FC St. Pauli. Ende 2021 wurde Stilz Nachfolger von Christian Keller bei Jahn Regensburg, verabschiedete sich jedoch nach zehn Monaten aus privaten Gründen von den Oberpfälzern. Wer an Stilz' Seite in der Sportlichen Leitung arbeiten wird, gab der Klub noch nicht bekannt.

Der FC St. Gallen ist aktuell Tabellenzweiter im Schweizer Oberhaus. Nur Young Boys Bern hat mehr Punkte gesammelt.