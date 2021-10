Erneute Ausschreitungen in der Ligue 1: St. Etienne gegen Angers startet mit Verspätung

Pyrotechnik, Nebel und Rauchbomben auf dem Spielfeld: Die Partie zwischen AS St. Etienne und Angers SCO wurde am Freitagabend erst mit knapp einstündiger Verspätung angepfiffen - der Ausgang wurde wieder einmal beinahe zur Nebensache.

So kann man doch nicht spielen: Aufgrund einer Vielzahl an Pyrotechnik startete das Spiel erst später. AFP via Getty Images