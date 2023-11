St. Brown überragt für die Lions - Kyler Murray rennt wie früher

Die Detroit Lions sprechen weiter ein Wörtchen um den Top-Seed in der NFC mit - auch dank eines überragenden Amon-Ra St. Brown. Die Arizona Cardinals feiern die Rückkehr ihres Franchise-Quarterbacks, den New York Giants wird von den Dallas Cowboys erneut übel mitgespielt.

Kyler Murray ist zurück und sieht schon wieder aus wie früher: Nach elfmonatiger Pause wegen eines Kreuzbandrisses feierte der Quarterback beim 25:23 gegen die Atlanta Falcons ein erfolgreiches Comeback. Das entscheidende Field Goal brachte Murray, der für 249 Yards warf und für einen Touchdown lief, bei 3rd&10 mit einem dieser wilden Läufe auf den Weg, die er in seiner NFL-Karriere immer wieder gezeigt hat: Scramble in der Pocket, mehreren Verteidigern ausweichen, nach links laufen, nach rechts laufen, für 13 Yards sprinten - voilà.

Kicker Matt Prater versenkte das siegbringende Field Goal, sein insgesamt viertes an diesem Tag, und beendete damit die Negativserie der Cardinals (2-8) nach sechs Niederlagen hintereinander.

Kicker sorgen am Sonntag für einen neuen NFL-Rekord

Die Kicker sorgten in der NFL am Sonntag für ein Novum. Gleich fünf Spiele, so viele wie noch nie an einem Tag, wurden durch ein Field Goal in den finalen Sekunden entschieden. Nachdem Cleveland und Houston im frühen Slot bereits auf diese Weise gewonnen hatten, ließen die Kicker auch die Seattle Seahawks (29:26 gegen die Washington Commanders) und die Detroit Lions (41:38 gegen die Los Angeles Chargers) jubeln.

Beim Erfolg der Lions, die mit einer Bilanz von 7-2 in der NFC erster Jäger der an diesem Wochenende spielfreien Philadelphia Eagles (8-1) bleiben, lieferte Amon-Ra St. Brown eine überragende Vorstellung ab. Der deutsche Receiver fing acht Pässe für insgesamt 156 Yards - beides Karriere-Bestwerte für den 24-Jährigen. Sein 20-Yard-Touchdown sorgte im dritten Viertel für die zwischenzeitliche 31:24-Führung.

Campbells Mut wird belohnt

Mut bewies einmal mehr Head Coach Dan Campbell, der 1:47 Minute vor Schluss einen vierten Versuch an der 26-Yard-Linie der Chargers ausspielen ließ. Hätten die Lions dort schon das Field Goal geschossen, hätte Chargers-Quarterback Justin Herbert (27/40, 323 Yards, 4 TD, INT) noch Zeit für eine Antwort gehabt. Doch ein Pass von Jared Goff (23/33, 333 Yards, 2 TD) auf Rookie-Tight-End Sam LaPorta sorgte für ein neues First Down - und wenig später jagte Kicker Riley Patterson den Ball aus 41 Yards zum 41:38 durch die Stangen.

In Seattle sorgte Kicker Jason Myers aus 43 Yards für die Entscheidung. Zuvor hatten sich die beiden Quarterback Geno Smith und Sam Howell in der zweiten Hälfte ein starkes Duell mit jeweils zwei Touchdownpässen geliefert. In der NFC West halten die Seahawks damit weiter mit den San Francisco 49ers Schritt (beide 6-3), die ihre Niederlagenserie bei den Jacksonville Jaguars eindrucksvoll beendeten.

Cowboys schenken Giants in zwei Spielen 89 Punkte ein

Ebenfalls bei 6-3 stehen die Dallas Cowboys, die mit den New York Giants - wie schon beim ersten Aufeinandertreffen in dieser Saison (40:0) - keine Mühe hatten. Beim 49:17-Erfolg, dem zwölften Heimsieg in Serie, warf Dak Prescott für 404 Yards und vier Touchdowns und erlief einen weiteren. Die Giants, bei denen der ungedraftete Rookie Tommy DeVito den verletzten Daniel Jones als Quarterback ersetzte, entwickeln sich immer mehr zum heißen Kandidaten auf den First Overall Pick im kommenden Draft.