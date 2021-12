St. Brown trumpft mit Novum auf: Lions schocken Cardinals

Faustdicke Überraschung in der NFL: Die Detroit Lions haben einen sensationellen Sieg über die Arizona Cardinals eingefahren - und Amon-Ra St. Brown hat mit seinem zweiten Touchdown einen großen Teil dazu beigetragen. Die Steelers, Cowboys und Bills feierten wichtige Siege im Play-off-Rennen.

Auch dank Amon-Ra St. Brown haben die Detroit Lions die wohl größte Überraschung der laufenden NFL-Saison geschafft. Den Lions, vor der Partie das Team mit der schlechtesten Bilanz der gesamten Liga, gelang ein völlig unerwarteter 30:12-Erfolg über den Super-Bowl-Aspiranten Arizona Cardinals. St. Brown sorgte mit einer 37-Yards-Reception früh im zweiten Viertel für den ersten Touchdown der Partie und ist nun der erste NFL-Profi mit deutschem Pass, dem mehr als ein Touchdown gelungen ist. Bei den hochfavorisierten Cardinals funktionierte hingegen von Beginn an gar nichts, auch Quarterback Kyler Murray erwischte einen schwarzen Tag.

Die Pittsburgh Steelers bleiben im Rennen um die Play-off-Rennen vertreten - und das einmal mehr ihrer starken Defense zu verdanken. Nach einem 3:13-Halbzeitrückstand erzwangen die Steelers gleich drei Turnover in drei aufeinanderfolgenden Drives der Tennessee Titans und führten plötzlich mit 19:13. Den Titans blieb ein finaler Anlauf, um doch noch den Sieg einzufahren und damit einen großen Schritt in Richtung Play-offs zu machen - doch Steelers-Cornerback Joe Haden stoppte Titans-Receiver Nick Westbrook-Ikhine bei Fourth Down mit einem herausragenden Tackle unmittelbar vor dem First Down Marker und hielt damit Pittsburghs Hoffnungen aufrecht.

Cowboys und Bills auf Kurs - Dolphins setzen Siegesserie fort

Wichtige Siege in Richtung Play-offs feierten außerdem die Buffalo Bills durch ein 31:14 über die Carolina Panthers sowie die Dallas Cowboys durch ein 21:6 über die New York Giants. Dallas kann nun abhängig von den restlichen Ergebnissen des Spieltags bereits das Play-off-Ticket buchen.

Die Miami Dolphins haben ihre Siegesserie fortgesetzt. Das Team aus Florida gewann beim 31:24 gegen die New York Jets bereits das sechste Spiel in Folge - und das, nachdem von den ersten acht Partien der Saison noch sieben verloren gingen. Sinnbildlich für die aktuelle Lage bei den Dolphins: Defensive Tackle Christian Wilkins kam an der gegnerischen Goal Line in die Offense-Formation und fing einen Touchdown von Quarterback Tua Tagovailoa.

Am anderen qualitativen Ende der Liga könnten die Jacksonville Jaguars zum zweiten Mal in Folge das schlechteste Team der Liga stellen. Im ersten Spiel nach der Entlassung von Head Coach Urban Meyer unterlagen die Jaguars auch gegen die Houston Texans mit 16:30, sind durch den Sieg der Lions nun das Team mit der schwächsten Bilanz und befinden sich nun wieder auf Kurs First Overall Pick.

Was war sonst noch geboten?

