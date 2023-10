St. Brown fehlt den Bears mehrere Spiele

Die neue Saison in der NFL steht für Equanimeous St. Brown bislang unter keinem guten Stern. Nun muss der 27-Jährige auch noch eine Zwangspause einlegen.

Wenig Spielanteile, dazu jetzt auch noch verletzt: Für Chicagos Equanimeous St. Brown läuft es in der noch jungen Spielzeit in der NFL nicht nach Plan. Wie die Bears am Freitag bekanntgaben, hat sich der Deutsch-Amerikaner in der vergangenen Woche beim 40:20 gegen die Washington Commanders eine Oberschenkelverletzung zugezogen. In Folge dessen wird St. Brown seinem Team mindestens vier Spiele fehlen.

Chicago setzte seinen Wide Receiver nun auf die Liste der nicht-spielfähigen, verletzten Profis. Dies bedeutet, dass St. Brown, dessen Vertrag nach dieser Spielzeit ausläuft, frühestens wieder Mitte November zum Einsatz kommen kann.

Nicht nur für "EQ" läuft es bislang nicht rund: Die Bears haben bislang nur eines von fünf Spielen gewonnen.