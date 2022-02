SSVg Velbert und Bocholt souverän - ETB Essen fällt unter den Strich

An der Spitze der Oberliga Niederrhein marschieren die SSVg Velbert und der 1. FC Bocholt vorneweg. Auch das Verfolgerfeld punktete fleißig. Im Kampf um den Klassenerhalt hat der ETB Schwarz-Weiß Essen derweil einen herben Rückschlag erlitten.

Die SSVg Velbert bleibt auch nach 19. Spieltagen das Maß der Dinge in der Oberliga Niederrhein. Bereits am Freitagabend legte der Tabellenführer gegen das Kellerkind aus Niederwenigern vor. Zwei Treffer von Hilger, der bereits in der 4. Minute aus der Drehung und später in Durchgang zwei nach einer Flanke (70.) traf, zogen den Sportfreunden den Zahn und reichten der Heimelf zu einem letztlich ungefährdeten 2:0-Erfolg. Dieser hätte bei konsequenter Chancenverwertung durchaus deutlicher ausfallen können.

Ein Tor mehr als die SSVg Velbert schoss der 1. FC Kleve, der sich auch im Heimspiel gegen den Cronenberger SC weiter in Topform präsentierte. Die Gastgeber waren sofort tonangebend und konnten sich sogar einen verschossenen Elfmeter leisten - Rankl wurde gefoult, Dragovic scheiterte anschließend an Zecevic (20.). Dem Spiel des 1. FCK tat dies jedoch keinen Abbruch. Nach 32 Minuten war es soweit: Emmers legte für Rankl vor, der den Ball zum 1:0 für Kleve über die Linie drückte. Und die Heimelf ließ auch anschließend nicht locker. Rund 20 Minuten brauchte sie im zweiten Durchgang, um den Sack zuzuschnüren. Mouadden traf zentral in der 55. Minute, Klein-Wiele in der 68. Minute zur 3:0-Vorentscheidung. Cronenberg gab sich jedoch noch nicht auf und verkürzte durch Pernes direkten Freistoß vier Minuten später. Letztlich war der Treffer zum 1:3 aber nicht mehr als Ergebniskosmetik. Für Kleve, das seinen Platz unter den Top-Vier zementierte, war es der fünfte Sieg in Serie.

TVD siegt im Velbert-Derby

Das Velberter Derby ging am Samstagnachmittag erwartungsgemäß an den TVD Velbert, der das Stadtduell schon in der Anfangsphase für sich entschied. Zunächst allerdings hatte der SCV die Chance zur Führung. Die Gäste ließen zwei Möglichkeiten aus kurzer Distanz aber fahrlässig liegen. Das bestrafte der TVD im Gegenzug. Über links brachte Fagasinski den Ball flach zum freien Nonaka (10.), der das Netz aus kurzer Distanz zappeln ließ. Eine knappe Viertelstunde später fiel Treffer Nummer zwei für die Hausherren. Di Gaetano hatte eine Idee, Schubert-Abubakari und Kray waren auf und davon. Im Zwei-gegen-eins hatte Schubert-Abubakari keine Mühe den Ball an Hemsing vorbei zum 2:0 einzuschieben. Die Gastgeber hatten das Momentum jetzt auf ihrer Seite, verpassten aber eine höhere Pausenführung. Die Gäste strahlten offensiv über weite Strecken der Begegnung nur wenig Torgefahr aus. Am Gesamteindruck änderte sich auch nach der Halbzeit nichts. Der TVD hatte alles im Griff, ließ seine Möglichkeiten, um für klarere Verhältnisse zu sorgen, aber ungenutzt. Es blieb bis zum Schlusspfiff, den Gästespieler Ayinla (89.) aufgrund einer Tätlichkeit aber nicht mehr auf dem Feld erlebte, beim 2:0. Der TVD untermauert durch den Derbysieg seinen Platz in der Aufstiegsrunde. Der SCV hingegen klebt weiterhin am Tabellenende fest.

Die Sportfreunde Baumberg durchlebten derweil im zweiten Samstagsspiel gegen den SC Union Nettetal mehrere Gefühlswelten. Bis zur Halbzeit sah es nach einem sicheren Erfolg der Heimelf aus. Sezer (28.) und Sarikaya (45.) sorgten für eine komfortable Führung zur Pause. Jedoch änderte sich der Gemütszustand der Hausherren nach dem Seitenwechsel binnen nur fünf Minuten, als Istrefi (48.) und Falter (50.) Union Nettetal zurück ins Spiel brachten. Die Partie stand nun auf Messers Schneide und drohte für Baumberg zu kippen. Doch dann profitierten die Sportfreunde von Wolfs (75.) Ampelkarte. In Überzahl brachten die Gastgeber das Spiel spät nach Hause. Sarikaya (89.) per Strafstoß und Er in der fünften Minute der Nachspielzeit sorgten für Hochgefühle in Baumberg, das seinen fünften Platz verteidigt.

ETB Essen fällt unter den Strich - Bocholt zeigt keine Blöße

Im Kampf um die Qualifikation zur Aufstiegsrunde und den damit verbundenen vorzeitigen Klassenerhalt hat der ETB Schwarz-Weiß Essen eine herben Rückschlag hinnehmen müssen. Gegen das Kellerkind FSV Duisburg unterlag die Mannschaft von Suat Tokat nicht unverdient mit 0:1. Ein folgenschwerer Abspielfehler in der Hintermannschaft des ETB führte nach nicht einmal zwei Zeigerumdrehung zum frühen und letztlich auch einzigen Treffer der Partie. Zwar zeigten sich die Essener in der Folge stehts bemüht, trotz des hohen Ballbesitzes gelang es der Heimelf aber nicht, sich zwingende Torchancen herauszuspielen. Falls die Hausherren dann doch einmal vor dem Gäste-Kasten auftauchten -wie etwa Mohamed Cissé in Minute 78 -, fehlte die letzte Präzision und Überzeugung im Abschluss. Durch die knappe Heimniederlage rutscht der ETB vorübergehend unter den Strich, auch weil zeitgleich TuRU Düsseldorf dank eines 0:0-Unentschiedens gegen Ratingen 04/19 an den Schwarz-Weißen vorbeizog.

An der Tabellenspitze fuhren unterdessen der 1. FC Bocholt und VfB Hilden souveräne Siege ein. Bocholt schlug den TV Jahn Hiesfeld zu Hause mit 3:0 und bleibt damit Velberts Verfolger Nummer eins. Dicht dahinter reiht sich der VfB Hilden ein. Beim Schlusslicht Sterkrade-Nord tat sich die Schneider-Elf zwar lange schwer, siegte letztlich aber doch deutlich mit 4:1.

Schonnebeck und Monheim atmen auf - Gewissheit beim 1. FC Mönchengladbach

Im Tabellenmittelfeld durften die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Monheim aufatmen. Mit 3:0 bezwang Schonnebeck den TSV Meerbusch und erweitert das Polster zur roten Zone auf sechs Punkte. Auch Monheim siegte souverän mit 2:0 bei der DJK Teutonia St. Tönis und hat dadurch nun sogar sieben Punkte Abstand auf Platz zwölf.

Gewissheit im Abstiegskampf herrscht dagegen beim 1. FC Mönchengladbach. Nach der knappen 2:3-Niederlage beim FC Kray, kann der FCM mit 15 Punkten Abstand auf Platz elf bei vier restlichen Partien rechnerisch nicht mehr in die obere Tabellenhälfte klettern und steht deshalb als Teilnehmer der bevorstehenden Abstiegsrunde fest.