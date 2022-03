SSVg Velbert im Stadtderby: Der frühen Bedrängnis folgt die Tabellenführung

Die SSVg Velbert hat das Derby beim SC Velbert zwar klar mit 5:0 gewonnen, doch in den Anfangsminuten waren die Rollen noch vertauscht und der als klarer Außenseiter in die Partie gegangene Sportclub hätte dem Abend einen anderen Verlauf geben können.

Viel schlechter hätten die Vorzeichen vor dem Stadtderby für den SC Velbert nicht sein können: Am Wochenende setzte es ein 0:8 bei Schwarz-Weiß Essen, die Stimmung war danach nahe dem Nullpunkt. Und zu allem Überfluss ist die SSVg Velbert ein Schwergewicht der Liga. Beim Sportclub beschwor man vor dem Mittwochsspiel die eigenen Gesetze eines Derbys, fast schon etwas flehentlich.

Doch tatsächlich, vor 350 Zuschauer war es der SC, der besser ins Spiel hinein fand. Nach knapp zehn Minuten hätte es schon 1:0 stehen können, wenn nicht sogar müssen. Deniz wurde in allerletzter Sekunde von Urban am Abschluss gehindert, kurz darauf klärte Gästetorwart Lenz in höchster Not gegen Bühring, Gülmez vergab den Abpraller.

Aydin bricht den Bann

Im Verlauf der ersten Halbzeit wurde die Begegnung ausgeglichener. In der 42. Minute ging dann doch der große Favorit in Führung. Aydin brachte einen Distanzschuss aus 30 Metern platziert im Netz unter. Doch der SC Velbert glaubte weiter an sich, Boßhammers Schuss klatschte in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs an den Pfosten. Im Gegenzug kratzte Rec einen Schuss von Aydin von der Linie.

Die SSVg erwischte den besseren Start in den zweiten Spielabschnitt, in der 50. Minute musste Schiebener bei einer Hereingabe vom Flügel nur noch den Fuß hinhalten, 2:0. Abgezockt setzte der Meisterschaftsanwärter seinen Abend fort, Machtemes zirkelte in Minute 57 einen Freistoß ins SC-Tor. Jetzt war es das Spiel, das die meisten Beobachter vor Anpfiff erwartet hatten: Die SSVg Velbert übte Dominanz aus und hatte die gefährlicheren Abschlüsse. Scheiterte Weißenfels in der 70. Minute noch im Eins-gegen-Eins an Torwart Garweg, legte er sechs Zeigerumdrehungen später quer auf Glowacki, der auf 4:0 erhöhte. In der 80. Minute bewahrheitete sich der Bibel-Vers "wer anderen Gutes tut, dem geht es selber gut; wer anderen hilft, dem wird geholfen". Jetzt bekam Weißenfels nämlich einen Querpass mustergültig serviert und der Drittliga-erfahrene Angreifer musste nur noch einschieben. Das 5:0 war der Schlusspunkt. Dank des Derby-Siegs steht die Mannschaft von Trainer Hüzeyfe Dogan wieder auf Platz eins der Oberliga Niederrhein.