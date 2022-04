SSVg Velbert bleibt trotz Nullnummer Tabellenführer - Dramatik zwischen Bocholt und Hilden

Zum Start der Aufstiegsrunde der Oberliga Niederrhein hat keines der drei Top-Teams gewinnen können. Das Spitzenspiel zwischen dem 1. FC Bocholt und dem VfB Hilden war dennoch ein attraktives Kräftemessen, mit einer dramatischen Schlussphase.

Das Spitzentrio der Aufstiegsrunde war am Sonntag etwas im Entschleunigungs-Modus unterwegs. Während Tabellenführer SSVg Velbert im Stadtderby beim TVD einen Punkt holte (0:0), trennten sich die beiden Verfolger 1. FC Bocholt und VfB Hilden im direkten Aufeinandertreffen mit 1:1.

Die SSVg Velbert hatte in ihrem Spiel von Beginn an Feldvorteile. Nach gut einer halben Stunde kam Machtemes freistehend zum Abschluss, zielte aber knapp vorbei. Auf der Gegenseite tauchte in der 55. Minute Kluft frei vor Torwart Lenz auf, doch der bewahrte mit einem guten Reflex den Spitzenreiter vor einem Rückstand. Weißenfels hatte in der Schlussphase noch einen Hochkaräter, doch sein Schuss wurde von einem TVD-Spieler noch von der Linie gekratzt. So blieb es vor knapp 500 Zuschauern bei der Nullnummer.

Lenze pariert Elfmeter

Tore und auch eine Portion Dramatik lieferte die Partie zwischen Bocholt und Hilden. Vom Anpfiff weg suchten beide Teams den Weg in die Offensive, es entwickelte sich ein ansehnliches Spitzenspiel. In der 17. Minute verpasste Weber nach einer guten Kang-Flanke zunächst das Führungstor für die Gäste, doch bei der anschießenden Ecke verlängerte Schmetz den Ball per Kopf zu Heinson, der den VfB jubeln ließ. Bocholt wollte schnell ausgleichen, verzeichnete jedoch nur optische Vorteile, da die dichtgestaffelte Hildener Abwehr die Angriffsversuche des FCB gut kanalisierte. In der 50. Minute kam Bocholt durch, Schmetz konnte sich im eigenen Strafraum nur mit einem Trikot-Zupfer gegen Lorch helfen. Es gab Elfmeter und Gelb-Rot für Schmetz. Beckert schnappte sich die Kugel, doch er blieb beim Strafstoß nur zweiter Sieger gegen Gäste-Torwart Lenze.

Die Hausherren wurden nun aber gefährlicher, doch Lenze schien in dieser Phase schier unüberwindbar. Fast hätte Hilden nach gut einer Stunde aber nachgelegt, Schaumburg legte nach einem Konter quer auf Kang, doch der scheiterte an Schlussmann Wickl. In der 73. Minute segelte ein Schaumburg-Freistoß knapp am Tor vorbei. Somit war Bocholt noch im Spiel und drückte immer vehementer auf das 1:1, während Hilden das klassische Konterspiel praktizierte. Das VfB-Tor schien wie zugenagelt, ehe in der Nachspielzeit doch noch etwas Zählbares für Bocholt auf der Anzeigetafel erschien: Nach einem Eckstoß brachte der eingewechselte Wakamiya den Ball Richtung Tor, Sangl bugsierte den Ball ins eigene Tor. Doch damit nicht genug der Dramatik: Hilden forderte einen Elfmeter, als Wagener im Strafraum zu Boden ging, Gerling zielte beim letzten Bocholter Angriff knapp vorbei. Somit verpasste der FCB die Tabellenführung, die weiterhin die SSVg Velbert inne hat.

Baumberg für Geduld belohnt

Hinter diesem Trio ist der Aufstiegszug nach menschlichem Ermessen für alle Teams abgefahren. Während die SpVg Schonnebeck und der 1. FC Monheim 0:0 spielten, erlebten die Sportfreunde Baumberg beim ETB Schwarz-Weiß Essen einen herausragenden Tag. Beim 4:0-Erfolg verwandelte Luzalunga in der 9. Minute einen Abpraller zur frühen Führung. Essen hatte danach ein paar Chancen auf den Ausgleich, doch auch ein Foulelfmeter von Remmo klatschte in Minute 56 an den Pfosten anstatt ins Netz zu springen. So stellten die Gäste in der 68. Minute endgültig die Weichen auf Sieg. Nach einem Konter drückte Sarikaya den Ball aus kurzer Distanz über die Linie. Mit dem nächsten Angriff - wieder ein Konter - erhöhte Luzalunga per Flugkopfball auf 3:0. In Minute 83 platzierte Turay seinen Schuss platziert zum 4:0-Endstand im Eck.

Esssens Trainer Suat Tokat sagte nach Abpfiff: "Wir hatten immer wieder ganz gute Ansätze, aber im Endeffekt war das heute zu wenig. Nach hinten heraus hat dann die Kraft nachgelassen, was irgendwo auch verständlich ist. Nichtsdestotrotz haben wir die Gegentore zu einfach bekommen und zu viele simple Fehler gemacht." Baumbergs Trainer Salah El Halimi sah indes seine Erwartungen bestätigt: "Aufgrund des schweren Pokalspiels der Essener am Mittwoch habe ich meiner Mannschaft auch gesagt, dass die Partie nicht in der ersten Halbzeit entschieden wird und wir geduldig bleiben müssen."