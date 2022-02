SSV Ulm 1846 und Fink einigen sich auf Freistellung

Anton Fink ist kein Spieler des SSV Ulm 1846 Fußball mehr. Dies teilten die Süddeutschen nach der einvernehmlichen Freistellung am Donnerstag mit.

Anton Fink kam in Ulm nie richtig in Fahrt. imago images/Eibner

Damit geht eine für beide Seiten nicht zufriedenstellende Zeit zu Ende. Im Sommer 2020 als Hoffnungsträger gekommen, konnte sich der Rekord-Torschütze der 3. Liga nie nachhaltig durchsetzen. Insgesamt absolvierte der Routinier bei den Spatzen 34 Partien und erzielte dabei 13 Treffer. Ein Gros seiner Tore gelang ihm jedoch im Landespokal. In der Regionalliga traf er in 25 Spielen lediglich drei Mal, in der laufenden Spielzeit blieb er in acht Einsätzen ohne Treffer.

Nun teilte der SSV die "einvernehmliche" Freistellung des 34-Jährigen mit. Auf diese hätten sich beide Parteien "gemeinsam geeinigt" und so "die beste Lösung für beide Seiten" gefunden.

Vertragsauflösung bereits im Winter Thema

Bereits im Winter wollte Fink den Verein eigentlich verlassen, damals waren Gespräche über eine Vertragsauflösung jedoch gescheitert. Geschäftsführer Markus Thiele gab im Zuge dieses Austauschs zu Protokoll, es habe "keine Anstalten" gegeben, dass Fink den Klub vorzeitig verlassen würde. Knapp vier Wochen später folgten nun doch die Wende und Beendigung des gemeinsamen Kapitels.