SSV Ulm 1846 freut sich über "maximal erfolgreichen" Start

An der Tabellenspitze ist der SSV Ulm 1846 schon vier Punkte enteilt - auch dank des breiten Kaders. Und wenn es spielerisch nicht läuft, haben die Spatzen auch einen Plan B.

Besser hätte der Saisonstart für den SSV Ulm 1846 nicht laufen können. Nach dem 6. Spieltag steht die Mannschaft von Thomas Wörle ungeschlagen auf dem 1. Tabellenplatz. Fünf Siege und ein Unentschieden lautet die Bilanz. In vier Spielen blieben die Spatzen ohne Gegentreffer - auch beim 2:0 gegen den FC RW Koblenz.

"Wir sind froh, dass wir die erste englische Woche maximal erfolgreich beenden konnten", sagte Wörle. Unter der Woche gelang gegen den FV Ravensburg der Achtelfinaleinzug im württembergischen Verbandspokal. An diesem Mittwoch geht es zum Auswärtsspiel beim FSV Frankfurt. Dazwischen liegt ein souveräner Auftritt gegen Koblenz. Und die Erkenntnis: Wenn es aus dem Spiel heraus nicht funktioniert, dann über Standards. Beide Treffer gegen die defensiv eingestellten Koblenzer fielen nach ruhendem Ball. Erst war Philipp Maier nach einer clever ausgespielten Freistoßvariante zur Stelle, dann sorgte Moritz Hannemann, der in den letzten drei Spielen getroffen hat, nach einem kurz ausgeführten Eckball für den Endstand.

Was sich schon sechs Wochen nach Ligastart auszahlt, ist die Breite des Ulmer Kaders. Wörle musste auch gegen Koblenz auf vier Spieler verzichten, die mittel- bis langfristig ausfallen. Dazu zählen in der Offensive Dennis Chessa (muskuläre Probleme), Romario Rösch (Syndesmose-Abriss) und Patrick Dulleck (Sprungelenkverletzung), die es zu ersetzen galt. Nach kurzer Pause zurückgekehrt in den Kader ist Verteidiger Lennart Stoll, Maier startete nach einer Rotsperre aus der vergangenen Saison erstmals wieder auf der Sechs.

Trotz der Serie, die der Vizemeister zum Saisonauftakt hinlegt, und der ausgebauten Tabellenführung bleibt man in Ulm gewohnt zurückhaltend. "Wir haben ein schweres Spiel für uns gezogen", sagte Wörle, der die Ergebnisse der Konkurrenz wohlwollend zur Kenntnis nimmt, aber betont: "Alles andere können wir nicht beeinflussen." Ähnlich lautete das Zwischenfazit von Torschütze Maier: "Ich will mir da kein Urteil erlauben, wenn Homburg oder Offenbach mal ein Spiel verlieren. Wir müssen einfach konstant unsere Punkte holen. Zurzeit läuft es super."