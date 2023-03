SSV Ulm 1846: Aufstehen nach dem "harten Schlag"

Der SSV Ulm 1846 verliert das erste Mal seit Dezember 2021 zu Hause. Der Vorsprung an der Spitze bleibt jedoch komfortabel. Damit das so bleibt, muss gegen Freiberg eine Reaktion her.

Ungewohnt offen: Der SSV Ulm 1846 hat gegen den FSV Frankfurt nach zuvor nur zwölf Gegentoren vier weitere kassiert. IMAGO/Jan Huebner