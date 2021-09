SSV Reutlingen steckt weiter im Keller fest - Stuttgarter Kickers: Ünal-Einstand geglückt

In der Oberliga Baden-Württemberg gab es für den SVV Reutlingen 05 und Schlusslicht FV Lörrach-Brombach auch in ihren Nachholspielen nichts zu holen. Vor allem für die 05er wäre mindestens ein Punkt zuhause gegen den FC Astoria Walldorf II drin gewesen. Bei den Stuttgarter Kickers glückte derweil das Debüt von Mustafa Ünal als Chefcoach.

Bis wenige Minuten vor dem Schlusspfiff stand es zwischen dem SSV Reutlingen 05 und dem SV Astoria Walldorf II 0:0. Dann aber entdeckte die Regionalliga-Reserve doch noch ihren Torriecher und beraubte der Heimelf den zumindest sicher geglaubten Punktgewinn. In den 87 Minuten davor präsentierte sich Reutlingen nach der Corona-Zwangspause auf Augenhöhe und hatte sogar die besseren Torchancen. Doch es war wie verhext an diesem Abend. Der Ball wollte einfach nicht ins Tor. Gleich dreimal küsste ein Abschluss der 05er das Aluminium. Nun ja, der Rest ist eine alte Fußballweisheit: "Wenn du vorne deine Dinger ...!" So war es dann auch in der 88. Minute. Die Reutlinger Defensive schaffte es nicht, den Ball aus der Gefahrenzone zu klären und Wallsdorfs Hofmann staubte eiskalt ab. In der Nachspielzeit, als der SSV dann alles nach vorne warf, konterte Astoria und Kronemayer besorgte den Endstand - 0:2. Ärgerlich für die Mannschaft von Maik Schütt, die mindestens einen Punkt verdient gehabt hätte, so blieb man zum vierten Mal in Folge Sieg. Während die Reutlinger weiter im Keller verharren müssen, geht es in der Tabelle für die Walldorfer hoch auf Platz vier.

Noch schlimmer ist nur die Bilanz des FV Lörrach-Brombach, der auch nach seinem achten Saisonspiel weiter auf ein Erfolgserlebnis warten muss. Am Dienstagabend unterlag das Schlusslicht 1:3 gegen den 1. CfR Pforzheim. Viel hatten die Platzherren dem neuen Tabellensiebten nicht entgegenzusetzen, zur Halbzeit bereits war die Messe mit 1:3 gelesen. 28 Minuten hielt Lörrach-Brombach die Null, dann traf Gudzevic aus einer unübersichtlichen Situation heraus nach einem Eckball zur Gästeführung. Zwar schlug der FVLB prompt durch Rohner (31.) zurück, der einen Lapsus von Keeper Tirso bestrafte, zu schnell jedoch folgte der nächste Rückschlag. Sieben Minuten nach dem 1:1 brachte Lucic Pforzheim nach einem maßgenauen Zuspiel von Münst erneut in Front. Diesmal aber konnte der 1. CfR nachlegen und nur wenige Sekunden später durch Catanzano (41.), wieder war Münst Vorbereiter, auf 3:1 davonziehen. Zuviel für die Hausherren, die im zweiten Durchgang nichts mehr Zählbares zustande brachten.

Zählbares hingegen nahmen die Stuttgarter Kickers beim Chefcoach-Debüt von Mustafa Ünal - der 38-Jährige übernahm unter der Woche von Ramon Gehrmann, der freigestellt wurde - aus Villingen mit. 2:0 gewannen die Blauen dank der Treffer von Tunjic und Baroudi. Ersterer trat bereits nach 10 Minuten in Erscheinung, als er einen tiefen Ball per Drehschuss zur Führung verwertete. Die Stuttgarter blieben spielbestimmend, hielten die Partie aber offen, weil sie ihre Chancen nicht unterbrachten. Erst in der Schlussphase die Entscheidung: Baroudi setzte am eigenen Strafraum zum Solo an, ließ Freund und Feind links liegen und schob überlegt - mithilfe des rechten Innenpfosten - zur Entscheidung ein. Durch ihren vierten Saisonsieg klettern die Kickers raus aus der Abstiegszone auf Rang zehn. Der FC 08 Villingen dagegen verpasste die mögliche Tabellenführung und fällt zurück auf den sechsten Platz.