SSV Reutlingen: Maik Schütt verabschiedet sich vom "geilsten Klub"

Der SSV Reutlingen muss sich für die kommende Saison nach einem neuen Trainer umsehen, weil Maik Schütt um die Auflösung seines Vertrags gebeten hat.

Will sich beim SSV Reutlingen mit dem Klassenerhalt verabschieden: Maik Schütt, der seit 2019 Trainer beim früheren Zweitligisten ist. imago images/Pressefoto Baumann

Trainerwechsel beim abstiegsgefährdeten SSV Reutlingen, das klingt nach zwei 0:1-Niederlagen zum Jahresauftakt wie eine dieser vielbeschworenen Gesetzmäßigkeiten der Branche, doch an der Kreuzeiche liegen die Dinge anders: Hier hat Maik Schütt, seit 2019 Chefcoach des ehemaligen Zweitligisten, um Vertragsauflösung im Sommer gebeten. "Nach langer und reiflicher Überlegung bin ich zum Entschluss gekommen, mein Engagement nicht über die Saison hinaus fortzusetzen. Die Entscheidung musste ich aus persönlichen Gründen so treffen. Und ich habe sie schweren Herzens getroffen", wird Schütt in einer Meldung der Reutlinger zitiert.

Weiter sagt der 44-Jährige: "Reutlingen ist der geilste Klub, bei dem ich je tätig war. Ich werde noch bis zum Saisonende hier arbeiten. Ich versuche, mit allem, was ich habe, die Mannschaft weiter zu trainieren und verspreche, bis zum Saisonende und unserem Ziel Klassenerhalt alles zu geben."

Letztlich sind wir nicht Funktionsträger in einem Verein, sondern Menschen. Das gilt erst recht in einem Amateurverein. Karsten Amann, 1. Vorsitzender des SSV Reutlingen

Trotz Abstiegskampf, in Reutlingen war und ist man offenkundig überzeugt von seinem Trainer. "Der SSV bedauert diesen Schritt sehr. Er schmerzt auch menschlich", sagt der 1. Vorsitzende Karsten Amann und ergänzt: "Wir haben bei Maik Schütt intensiv dafür geworben, dass er seinen Vertrag erfüllt, aber wir respektieren seine Bitte auf Vertragsauflösung. Letztlich sind wir nicht Funktionsträger in einem Verein, sondern Menschen. Das gilt erst recht in einem Amateurverein."

Amann ist sich mit seinem Vorstandskollegen Christian Grießer einig, dass die Mannschaft nun besonders in der Pflicht stehe, Schütt einen würdigen Abschied in Form des Klassenerhalts zu bereiten. Parallel läuft die Suche nach einem neuen Trainer. Grießer dazu: "Maik Schütt leistet eine hervorragende Arbeit. In dieser Kontinuität wollen wir weiter arbeiten - mit einer guten Mischung aus erfahrenen Eckpfeilern und jungen, hungrigen Wilden und mit einem neuen Cheftrainer, der diese Philosophie ebenfalls lebt."